Rumeurs de confinement en Côte d’Ivoire: La Police menace les auteurs

Des rumeurs d’un probable confinement des populations ivoiriennes les jours à venir, se font de plus en plus persistantes depuis ce vendredi matin.

Coronavirus: Le confinement pas encore à l’ordre du jour en Côte d’Ivoire

Depuis ce vendredi 20 mars 2020, de persistantes rumeurs sur un propable confinement des populations en Côte d'Ivoire, circulent sur les réseaux sociaux. "Apparemment, il y aura des mesures de confinement à partir de la semaine prochaine. Le Ministère a demandé de payer les pensions des retraites au plus tard le 20. Les entreprises anticipent la paie pour permettre aux gens de faire des provisions". Voici le message qui circule en boucle depuis ce vendredi matin. Ne voulant plus laisser perdurer la rumeur, source de panique au sein de la population, la Direction générale de la police nationale est montée au créneau pour mettre en garde.

La mise en garde de la Police nationale contre les rumeurs de confinement en Côte d'Ivoire

Des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux (Facebook, whatsapp...), des Sms et des appels téléphoniques font état de ce que les marchés, supermarchés, surfaces commerciales et bien d'autres endroits seront fermés et que les populations vivant en Côte d'Ivoire seront confinées. La Police Nationale tient à rassurer les citoyens que ces fausses informations ont pour but de semer la crainte et d'amplifier la peur au sein des populations.

La Direction Générale de la Police Nationale rappelle que diffuser une fausse information constitue une infraction pénale et invite par conséquent les citoyens à s'abstenir de divulguer, diffuser ou relayer des informations erronées. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la Loi.

La Police Nationale exhorte les populations à une prise de conscience de la situation en appliquant les mesures de sécurité établies par le gouvernement, en vue de lutter contre la propagation du coronavirus COVID19.

