Côte d’Ivoire: Déjà 73 cas de Coronavirus déclarés positifs

La Côte d'Ivoire enregistre depuis ce mardi 24 mars 2020, 48 nouveaux cas de personnes atteintes de la maladie à Coronavirus. Ce qui porte à 73 le nombre de personnes testées positives.

Coronavirus : 48 nouveaux cas détectés en Côte d'Ivoire ce mardi

La vitesse de propagation de la maladie à Coronavirus ( Covid-19) en Côte d'Ivoire, a atteint un niveau préoccupant depuis la détection du premier cas il y a deux semaines.

Ce mardi 24 mars 2020, la Côte d’Ivoire a enregistré 48 nouveaux cas confirmés positifs au Coronavirus (Covid-19), portant le nombre total des personnes contaminées à 73 dont 3 cas guéris.

L'information provient des services du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. Le lundi 23 mars 2020, la Côte d’Ivoire ne comptait que 25 cas de contamination avérés.

En vue de stopper la propagation de la pandémie, le Gouvernement ivoirien a annoncé un ensemble de mesures restrictives, allant de la suspension des vols en provenance des pays ayant plus de 100 cas, à la fermeture de toutes les frontières aériennes, terrestres et maritimes.

Outre ces mesures, le président Alassane Ouattara a arrêté un ensemble de mesures supplémentaires visant à contenir au mieux les risques de propagation de la maladie.

L’Etat d'urgence a été décrété ainsi que la régulation des transports interurbains, intercommunaux, intra-communaux et l’interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays.

Il a également été décidé de l'instauration d'un couvre-feu de 21h00 à 5h00 du matin, à compter de ce mardi 24 mars et du confinement progressif des populations par aires géographiques, en fonction de l'évolution de la pandémie.