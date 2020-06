Ly Ramata et les femmes de Dimbokro en ordre de bataille pour Gon

La coordinatrice régionale du N’zi du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) en charge des femmes (RHDP), Prof. Ly Ramata Bakayoko, était à Dimbokro ce dimanche.

Ly Ramata équipe les femmes pour Amadou Gon Coulibaly

La coordinatrice régionale du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) en charge des femmes (RHDP), dans la région du N’zi, Prof. Ly Ramata Bakayoko, a offert aux femmes de la cellule de gestion des élections (CGEL) du RHDP, 16 motos et 20 tablettes en vue de renforcer leur capacité de mobilité et opérationnelle pour la victoire du candidat du RHDP à l’élection présidentielle d’octobre prochain.

Pour Ly Ramata, ces engins roulants sont nécessaires à la réalisation dans de bonnes conditions, non seulement des activités de mobilisation pour le recensement électoral, mais aussi pour la campagne électorale. « Allez dans les villages, dans les plus petits hameaux, pour apporter la bonne nouvelle de la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, l’homme de la situation », a-t-elle exhorté, marquant sa conviction que grâce aux femmes, la victoire du RHDP au premier tour de la présidentielle sera sans appel.

La ministre Ly Ramata Bakayoko s’est par ailleurs engagée à apporter des solutions aux difficultés des militantes pour leur permettre d’être plus efficaces dans le travail de mobilisation et de rassemblement autour du candidat du RHDP. « Nous entendons vos souffrances, vos propos et nous ferons en sorte qu’elles soient allégées et soient un vieux souvenir », a-t-elle rassuré, avant de remettre 200 Kits de vivres et de non vivres, de 20 dispositifs de lavage des mains, de gels hydroalcooliques et d’un millier de cache-nez aux militants du parti au pouvoir.