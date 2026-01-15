© Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara convoque les députés du RHDP

De retour ce mercredi 14 janvier 2026 en Côte d’Ivoire après un séjour en France, le Président Alassane Ouattara a décidé de reprendre la main sur la scène politique intérieure. Le chef de l’État a convoqué les députés élus sous le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à une rencontre d’échange au palais présidentiel.

Côte d’Ivoire : rencontre entre Alassane Ouattara et les députés élus du RHDP ce jeudi

Un peu de repos, et déjà la reprise du travail ce jeudi pour le Président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara. La réunion entre le chef de l’État et les députés élus du RHDP est prévue à 17 heures, dans la salle des Pas perdus du palais présidentiel. L’annonce a été rendue publique par un communiqué officiel signé de Gilbert Koné Kafana, président du directoire du RHDP et haut représentant du président de la République.

Pour l’heure, aucun ordre du jour n’a été précis, mais cette initiative intervient dans un contexte politique tendu, marqué par des incertitudes autour de l’ouverture de la nouvelle législature. Mardi dernier, une note du secrétaire général de l’Assemblée nationale convoquant les députés élus à la séance inaugurale devant environir à l’élection du président de l’institution a été annulée par le doyen d’âge, Mamadou Diawara. Ce dernier a déclaré convocation « nulle et de nul effet », sans en préciser les motifs.

Si le RHDP soit sorti largement majoritaire des élections législatives du 27 décembre 2025, avec près de 80 % des sièges remportés, l’unité affichée du parti semble fragilisée par les tractations autour de la présidence de l’Assemblée nationale.

La rencontre de ce jeudi devrait permettre au Président Alassane Ouattara de féliciter les élus pour leur victoire, de rappeler les lignes directrices du parti, d’exhorter les députés à la discipline et à la cohésion, et de fixer le cap de la nouvelle législature. Elle pourrait également contribuer à apaiser les frustrations liées aux ambitions individuelles et à éviter que les rivalités internes ne fragilisent l’action gouvernementale.