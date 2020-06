Candidature de Gon : L'étrange offre d'un proche de Soro à Ouattara

Candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à l'élection présidentielle d'octobre 2020, Amadou Gon Coulibaly est actuellement en France pour des raisons de santé. Le Premier ministre a posé les pieds à Paris, la capitale française, dans la nuit du samedi 2 mai 2020, pour "un contrôle médical", comme l'a laissé entendre un communiqué de la présidence de la République. Plus d'un mois après, le chef du gouvernement n'est toujours pas entré en Côte d'Ivoire. L'absence du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État suscite des interrogations au sein de la classe politique ivoirienne. Mamadou Traoré, proche de Guillaume Soro, est allé jusqu'à faire une proposition à Alassane Ouattara, à propos de la candidature du successeur de Daniel Kablan Duncan à la primature.

Un soroiste demande à Alassane Ouattara de se passer de Gon Coulibaly

Le RHDP, en rang serré, entend se battre pour procurer la victoire à Amadou Gon Coulibaly, le candidat des houphouëtistes, à la prochaine présidentielle ivoirienne, prévue le 31 octobre 2020. Jugé peu populaire et sans charisme par certains cadres, le Premier ministre, qui a le soutien indéfectible d' Alassane Ouattara, a fini par s'imposer comme le cheval gagnant pour le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix.

"Nous devons confier la destinée de la Côte d’Ivoire à une nouvelle génération. Une équipe bien formée, honnête, reconnue pour son respect du travail et du don de soi", avait déclaré le chef de l'État quand il faisait part de sa volonté de ne pas briguer un 3e mandat. En réalité, pour lui, la nouvelle génération est bel et bien incarnée par Amadou Gon Coulibaly. Mais l'état de santé du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État pourrait fausser les calculs de l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI).

El Hadj Mamadou Traoré, transfuge du Rassemblement des républicains (RDR) et farouche défenseur de Guillaume Soro, a adressé un message à Alassane Ouattara, relativement à la candidature de Gon Coulibaly. "Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux plus rien ne se cache. Et les Ivoiriens ont le droit de savoir comment se porte celui qui conduit les activités gouvernementales qui régissent leur vie au quotidien. Ils ont également le droit de savoir comment se porte celui qu'on veut leur présenter comme candidat", a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Pour ce soroiste, "ce serait cruel de la part des gens du Restaurant (RHDP, NDLR)" de pousser le Premier ministre ivoirien "à sillonner les villes et hameaux à la pêche d'électeurs".

L'ancien directeur de l'INFS (Institut national de formation sociale) estime que "ce serait le pousser à l'abattoir, car son cœur très fragile risque de ne pas supporter toute la pression que ses activités de campagne électorale vont lui imposer". "Ne serait-il pas mieux de ne plus compter sur lui et de le faire remplacer par un autre chalengeur du Restaurant ? Ou bien, à part lui , il n'y a personne au Restaurant capable d'affronter l'opposition ?", a cherché à comprendre El Hadj Mamadou Traoré.