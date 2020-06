Lutte contre la Covid-19: Contrôle renforcé aux frontières ivoiriennes

Dans le cadre de son plan de riposte contre la propagation de la Covid-19, le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi 10 juin 2020, la création de 42 postes de contrôle sanitaire aux entrées et sorties du territoire ivoirien.

Lutte contre la COVID-19 : Le gouvernement ivoirien annonce de nouvelles dispositions

Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement ivoirien, a annoncé à l’issue du conseil des ministres, tenu ce mercredi 10 juin 2020 de nouvelles mesures s’inscrivant dans son plan de riposte contre la pandémie du Covid-19. Ce sont 42 postes de contrôles sanitaires tenus par des agents de l’Institut national de l’hygiène publique (INHP), qui seront créés aux portes d’entrée et de sortie du territoire ivoirien en vue de renforcer la sécurité sanitaire des populations.

Le ministre de la Communication a informé sur la prise d’un décret pour instituer désormais un contrôle sanitaire des personnes aux points d’entrées des frontières terrestres, maritimes, fluviaux, lagunaires, ferroviaires et aéroportuaires. Conformément au règlement sanitaire international, ce décret crée 42 postes de contrôle sanitaire aux différentes frontières. Ces points d’entrées et de sorties seront conduits par des agents de l’INHP en liaison avec les forces de l’ordre et de sécurité.

"Ils constituent les premiers contacts à l’entrée du territoire et les derniers à la sortie de façon à protéger les populations sans entraver la libre circulation des biens et des personnes", a conclu le ministre Sidi Touré. Les frontières maritimes, aériennes, portuaires et terrestres ivoiriennes, faut-il le rappeler, sont fermées depuis le mois de mars dernier.

La Côte d'Ivoire enregistre à ce jour 3 995 cas confirmés de personnes infectées dont 2 045 guéries, 1 912 cas actifs et 38 décès. Le gouvernement dit s’inquiéter du relâchement constaté dans le respect des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon et le port de masque lorsque nous sommes dans des lieux publics.