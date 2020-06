Attaque de Kafolo : Hamed Bakayoko promet l'enfer aux terroristes

Hamed Bakayoko, le ministre ivoirien de la Défense, n’a pas tardé à réagir suite à l’attaque meurtrière survenue dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin 2020 au poste frontalier de Kafolo, dans l’extrême nord de la Côte d’Ivoire.

Attaque du poste de Kafolo: L'armée ivoirienne prépare la riposte, les assurances du ministre Hamed Bakayoko

Le gouvernement ivoirien ne laissera pas impunie la sanglante attaque perpétrée dans la nuit du mercredi au jeudi au poste frontalier de Kafolo (extrême nord de la Côte d’Ivoire), faisant plus d’une dizaine de morts dans les rangs des Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI).

L’attaque perpétrée par des individus non encore identifiés tôt ce jeudi matin, a fait également 6 blessés. En réaction à cette funeste attaque, le ministre ivoirien de la Défense Hamed Bakoyoko a promis "une riposte à la mesure de l’attaque".

«Dans les jours qui viennent, la réponse sera à la mesure de cette attaque », a promis l’officiel ivoirien à l’accueil ce jeudi après midi des six soldats blessés au Groupe aérien de transport et de liaison (GATL) d’Abidjan. « C’est une attaque terroriste. Quelle que soit sa nature, nous sommes en train de faire des enquêtes. Les services d’investigations pourront, au bout de l’enquête, préciser la nature précise et les origines », a-t-il ajouté.

Hamed Bakayoko a par ailleurs fait cas du renforcement des positions des Forces armées ivoiriennes dans cette région du pays. Assurant que les opérations de ratissage en cours permettront de neutraliser les auteurs de cette attaque-surprise. « La seule réponse, c’est de faire. Nous allons renforcer notre présence autour de la frontière. Il y aura immédiatement du renfort aérien. Le plus important, c’est de protéger nos populations et le territoire », a indiqué le ministre ivoirien de la Défense.