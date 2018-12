Côte d’Ivoire: Le Général Lassina Doumbia invite les soldats à "l’obéissance"

Le nouveau chef d’Etat-major général des armées de Côte d'Ivoire, le général de division Lassina Doumbia, a invité lundi à Abidjan les soldats à "l’obéissance", lors d'une cérémonie de passation de commandement.

Lassina Doumbia prend officiellement fonction

"Je vous invite à l’obéissance. Pas celle mécanique, mais celle de celui qui comprend que notre armée n’a pas d’autre choix que de ce remettre en ordre et que l’obéissance est indispensable", a dit le général Doumbia.

Pour lui, "il n’y a que de cette façon que nous pourrons effacer les taches de ces dernières années, que nous pourrons refréner les ardeurs des pécheurs en eaux troubles et rassurer tous ceux qui éprouvent des inquiétudes quant aux échéances électorales de 2020. Nous devons apporter la quiétude aux populations et inspirer la sérénité aux gouvernants".

Durant l'année 2018, le gouvernement a fait face à une série de mutineries dont celle des forces spéciales, une unité d'élite, le 7 février. Des soldats réclamaient le paiement de primes d'environ 12 millions de Franc CFA.

Le général Doumbia a assuré que son seul but et objectif durant son temps de commandement sera d’agir pour que les soldats soient "fiers" de l'être et "que la nation soit fière de son armée". Pour se faire, il entend agir sur deux axes à savoir: "l’exercice et l’acceptation de l’autorité" et la "Formation".

"J’exigerai donc que chacun de nous soit valorisé, que chacun soit responsabilisé et j’obligerai chacun à assumer ses responsabilités dans leur entièreté", a prévenu le nouveau chef d'Etat-major.

Quant au volet formation, il assure qu’il s’efforcera "d’organiser autant que de besoin les stages et autres séminaires de formation ou de renforcement de compétence pour tous les niveaux de responsabilité ou d’exécution".

"En retour, je vous assure que je ferai de l'amélioration de vos conditions de vie et de travail une priorité quotidienne", a conclu l’ancien commandant des Forces Spéciales.

Vendredi, le président ivoirien Alassane Ouattara, a signé un décret portant nomination du général Lassina Doumbia comme chef d'Etat-major général des armées en remplacement du général Sékou Touré admis à faire valoir ses doits à la retraite.