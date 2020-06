Covid-19 : Accord signé entre Aka Aouélé et des partenaires privés

Faciliter la mobilité des agents de santé en cette période de lutte contre la pandémie de la Covid-19, telle est l’ambition visée par Uber, à travers la signature d’un accord de partenariat avec le ministère ivoirien de la Santé et le concessionnaire automobile Socida.

Lutte contre la Covid-19 : Accord de partenariat signé entre le ministère de la Santé- Uber et Socida

Dans le cadre de cet accord tripartite, il s’agira pour la multinationale de fournir des trajets gratuits aux agents du système de santé ivoirien, engagés en première ligne dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19.

Ce partenariat financé par Uber et SOCIDA, s’assurera que les agents de santé communautaires des trois hôpitaux publics, à savoir le CHU de Treichville, le CHU d’Angré et le CHU de Cocody, puissent se rendre confortablement et en toute liberté vers leurs différents hôpitaux. « Ce partenariat entre Uber, Socida et le ministère ivoirien de la Santé, illustre les avantages des partenariats public-privé et réitère aussi notre engagement à gagner la lutte contre le coronavirus », a expliqué Marjorie Saint Lot, Directrice pays Uber Côte d’Ivoire.

Ajoutant que cela permettra également de débloquer des opportunités économiques pour les chauffeurs pendant cette période de crise sanitaire. Dans le cadre de ce partenariat, la multinationale travaillera avec la direction des trois hôpitaux et leur comité d’employés pour gérer les trajets gratuits entre les hôpitaux. Seuls les agents de santé en équipe de 24 heures ne travaillant pas directement auprès de patients atteints du COVID-19 pourront bénéficier de cette initiative. Chaque agent de santé identifié recevra un Code Promo qui lui accordera 2400 XOF de remise sur les coûts de six trajets demandés en utilisant l’application Uber.

Cet accord tripartite, assure Habib Kettani, Directeur général de SOCIDA, contribuera à aplanir la courbe dans la lutte contre le coronavirus. « Nous sommes enchantés de conclure ce partenariat en fournissant des trajets gratuits pour les agents de santé qui sont en première ligne, car nous luttons collectivement pour aplanir la courbe dans la lutte contre le coronavirus. Depuis 1974, notre entreprise contribue activement au développement du transport des personnes en Côte d’Ivoire et ce partenariat est une nouvelle opportunité pour nous de contribuer à faciliter la mobilité à Abidjan », s’est-il réjoui.