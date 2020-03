Covid-19: "Le gouvernement doit déclencher des mesures économiques"

Habib ADOU, chef d’entreprise et Citoyen ivoirien, invite le gouvernement à déclencher dès à présent des mesures économiques afin d’éviter une catastrophe économique, une fois le COVID-19 vaincu.

Covid-19: Les propositions de Habib Adou, citoyen ivoirien, pour éviter à la Côte d'Ivoire, une catastrophe économique

Alors que l’urgence sanitaire mondiale Covid-19 se poursuit, les retombées économiques se multiplient. La croissance économique mondiale s’est inversée, et les entreprises ivoiriennes à l’instar de celles du monde entier, sont frappées de plein fouet par cette crise.

Face à cette situation préocupante, Habib Adou, chef d’entreprise, a, dans une contribution, ébauché un ensemble de propositions visant à limiter les conséquences de cette crise sur l’économie ivoirienne.

Pour lui, le gouvernement doit déclencher dès maintenant des mesures économiques afin de maintenir un minimum de vitalité du pays, mais surtout pouvoir relancer rapidement la machine économique sur le Covid-19.

Au nombre des propositions faites au gouvernement, ce citoyen ivoirien préconise pour l'ensemble des PME et Grandes Entreprises, la suspension des contrôles fiscaux programmés en 2020 et l’abandon des pénalités de retard et amendes sur les redressements fiscaux, accompagnés d’un protocole d'échelonnement des sommes principales sur 2020 à 2021.

M. Adou a également proposé le recensement de toutes les entreprises du secteur informel sinistrées (déclaration volontaire, en ligne sur plateforme web et mobile) : type d'activités, identités et coordonnées du gérant, recettes mensuelles.

« Ces informations permettront à l'État de déterminer à quelle hauteur refinancer le secteur informel mais, en même temps, d'enrôler de nouveaux contribuables afin d'augmenter l'assiette fiscale », a-t-il indiqué.

Outre ces mesures, ce citoyen ivoirien a incité les autorités ivoiriennes à ouvrir un recensement (plateforme web et mobile) des PME sinistrées en vue du refinancement de leur exploitation sur 3 à 6 mois à la reprise normale des activités.

« Identité de la PME, identité du gérant, estimation du manque à gagner dû au Covid-19, charges d'exploitation sur un semestre,... » , a-t-il énuméré.

Avant de suggérer la mise en place d'un plan de soutien au secteur vivrier (à travers les coopératives les plus organisées) pour alimenter des marchés ciblés d'Abidjan et autres grandes villes.

Habib Adou a par ailleurs félicité le président Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien pour les mesures vigoureuses prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, dont 165 cas sont déjà signalés en Côte d’Ivoire.