"C'est un devoir moral d'immortaliser Bédié" (Dr Arsène Ouattara)

Des chefs d’Etat africains et des personnalités du monde politique ont marqué leur accord de principe pour le parrainage du prix Henri Konan Bédié. Dans cette seconde partie de l’interview qu’il a bien voulu nous accorder, Dr Arsène Ouattara, cadre du PDCI-RDA et administrateur d’entreprise nous livre, ses motivations et quelques détails sur les activités de la fondation qu’il a créée.

Dr Arsène Ouattara: "Le Président Bédié ne se conte pas, mais il se vit"

Vous disiez que vous avez créé la Fondation pour immortaliser le Président Henri Konan Bédié, dites-nous ce que vous comptez faire concrètement ?

Comme je vous le disais tantôt, c’était pour moi un devoir moral d’immortaliser le Président Henri Konan Bédié, ce grand homme, ce baobab africain. Pour revenir à votre question, sachez que présentement, nous travaillons activement sur un Prix qui portera son nom. Ce prix distinguera au cours d’un gala annuel, les personnalités, les organisations et les institutions dont les actions iront dans le sens de la philosophie du Président Henri Konan Bédié.

Où en êtes-vous avec ce projet ?

Ce projet est en voie de finalisation. Ce que je peux vous dire, c’est que nous avons déjà reçu l’accord de certains chefs d'État et plusieurs personnalités pour le parrainage de ce prix. Les personnalités sollicitées pour la composition du jury sont en train de nous répondre également. C’est ce qui nous conforte et nous rassure dans notre engagement.

Et les autres projets ?

La Fondation a structuré ses projets à court, moyen et long terme. Comme je vous l’avis dit plus haut, nous sommes obligés de mettre certains projets en veilleuse du fait de la pandémie du coronavirus. Sinon au-delà du prix Henri Konan Bédié, nous prévoyons à court terme, assister les couches vulnérables à travers des dons en vivre et non-vivre. A moyen terme, nous prévoyons la construction d’un bâtiment à Daoukro qui va abriter le siège de la Fondation et qui recevra également les visiteurs qui viendront en pèlerinage pour s’abreuver de la sagesse du Président Henri Konan Bédié. Le reste de nos projets et ses différentes déclinaisons vous seront bientôt communiqués après leur validation au cours du conseil d’administration qui se tiendra dans le mois d’août.

Et si on vous demandait de nous conter le Président Henri Konan Bédié ?

Je vous répondrai simplement que, le Président Bédié ne se conte pas, mais il se vit. Je voudrais réserver le reste pour la prochaine fois

Votre mot de fin Docteur?

Je vous remercie encore pour l’occasion que vous m’avez offerte. Je voudrais inviter les Ivoiriens de toutes les tendances confondues à revisiter l’histoire du Président Henri Konan Bédié, ils découvriront les immenses qualités de ce grand homme d'État. Pour terminer, je voudrais inviter les Ivoiriens au respect scrupuleux des règles d'hygiènes édictées par le gouvernement concernant la riposte contre la COVID-19.

Lavage régulier des mains avec du savon et de l'eau coulante.

Application du gel hydroalcoolique dans les mains.

Éternuer ou tousser dans un mouchoir jetable

Éternuer dans le creux du coude.

Se saluer en ne se serrant pas la main, ne pas s'embrasser, mettre une distance d'un mètre entre les individus.

Je vous remercie.