Covid-19 et menace terroriste: 74 voyageurs clandestins refoulés au Nord

La Police nationale ivoirienne a interpellé et refoulé 74 voyageurs clandestins vers leur pays de provenance dans le cadre de ses missions régaliennes de surveillance des frontières.

L'inquiétude est grande en Côte d'Ivoire depuis l'attaque, la semaine dernière, d'un poste mixte de l’armée et de la gendarmerie situé dans la zone de Kafolo, une petite ville frontalière avec le Burkina Faso.

Selon le ministère de la Défense, cette attaque d'hommes armés non encore identifiés, a fait une « dizaine de morts », six blessés et un assaillant « neutralisé ». C'est dans ce contexte lourd fait d'incertitudes, que 74 voyageurs clandestins ont tenté de rejoindre la Côte d’Ivoire.

Fort heureusement, relate le CICG, la Police nationale ivoirienne les a interpellés avant de les refouler vers leur pays de provenance, dans le cadre de ses missions régaliennes de surveillance des frontières pour lutter contre la Covid-19.

"Le commissariat de police de Ouangolodougou a interpellé le 12 juin sept individus de nationalité malienne et 49 autres de nationalité burkinabè qui se rendaient respectivement de Mopti (Mali) à Guessabo (ouest ivoirien) et de Banfora (Burkina Faso) à Abidjan, Bouaké et Soubré", a déclaré le 13 juin 2020, le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal, Charlemagne Bleu, au cours du point de presse quotidien.

Les voyageurs clandestins maliens ont été refoulés au poste de Kakoli (frontière du Mali). Quant aux Burkinabè, ils l'ont été jusqu'à Yendéré (Burkina Faso) pour contournement frauduleux des voies d'accès officielles en Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, la préfecture de Korhogo a refoulé un minicar de transport à bord duquel avaient pris place 18 femmes de nationalité nigérienne en provenance de Bouaké pour se rendre au Niger.

Les frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d'Ivoire demeurent fermées depuis mars dernier dans le cadre des mesures de sécurité prises pour freiner la propagation de la Covid-19.