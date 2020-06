Côte d'Ivoire : Ça manœuvre fort pour le retour de Mabri au RHDP

Perdre Albert Mabri Toikeusse à moins de 4 mois de la prochaine élection présidentielle, peut être un pari risqué pour le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Retour de Mabri Toikeusse au RHDP: Le ministre Konaté Sidiki met en mission les chefs traditionnels DAN

Le ministre Konaté Sidiki est en mission depuis le 12 juin auprès des populations du Tonkpi, une région réputée proche de l’UDPCI du président Albert Mabri Toikeusse. A Man, Danané, Logoualé, Sangouiné ou encore Mahapleu, le coordonnateur régional du RHDP-Tonkpi a eu des échanges francs avec les chefs traditionnels. « Notre frère Mabri n’est pas encore parti du parti dont lui-même a été membre signataire. Le Rhdp est vaste; c’est notre famille commune. Allez dire à Mabri qu’il a toute sa place au Rhdp. Qu’il vienne récupérer la place qui est à lui pour qu’ensemble nous continuons de construire la Côte d’Ivoire », a recommandé le ministre Konaté Sidiki.

Entre le président de l’UDPCI et ses alliés du RHDP, l’ambiance n’est plus au beau fixe. Le ministre Albert Mabri Toikeusse qui se refuse toujours de soutenir ouvertement la candidature du Premier ministre Amadou Gon, choix du RHDP pour le scrutin présidentiel du 31 Octobre, ambitionne, selon ses proches, de candidater lui-aussi à cette élection. Chose que lui déconseille formellement le ministre de l’Artisanat pour qui, l'avenir de l'ouest montagneux se trouve au RHDP.

«Quelle est la véritable force de Mabri au plan national ? L’ouest seul fait 5% dans toute la Côte d’Ivoire. Quel est son poids réel en Côte d’Ivoire. Il a tout pour devenir grand. Il ne faut pas que l’aventure d’un individu mette en mal l’union des fils et filles du Tonkpi. Nos élus, nos maires sont tous Rhdp. Nous avons posé nos problèmes et on a eu des échos favorables. Si on est ensemble et qu’on réussit, c’est l’Ouest qui va gagner. Dieu donne le pouvoir mais il nous donne l’intelligence de voir le pour et le contre », a-t-il analysé.

Et Konaté Sidiki de mettre en mission la chefferie traditionnelle du Tonkpi. « Allez dire à Mabri que le RHDP est vaste. C’est notre maison commune. Aidons Mabri à revenir à la maison », a-t-il plaidé. « Faisons tout pour aller loin dans ce parti. Notre tour peut arriver aussi. Pourquoi l’ouest veut trahir le pacte qu’il a signé avec le président Ouattara. Nous, on a choisi d’être avec Alassane Ouattara. Nous n’allons pas faillir. Nous n’avons trahi personne. Au contraire, c’est ce qu’on s’est dit. Ceux qui l’entourent (parlant de Mabri: Ndlr) l’induisent en erreur », a-t-il ajouté.

Konaté Sidiki fait remarquer à ses hôtes que le ministre Mabri est quelque peu esseulé dans cette aventure sans issue dans laquelle il envisage de se lancer. «L’Ouest est en train de renaître grâce au président Alassane Ouattara. Ce n’est pas nous qui allons dire le contraire. Le président Alassane Ouattara a un regard particulier sur l’ouest. On est plus uni que jamais; on veut le développement. Nous sommes à 4 mois des présidentielles et l’objectif doit être la victoire de notre candidat. Celui que le Tonkpi a choisi se nomme Amadou Gon Coulibaly. C’est le candidat du consensus; il n’a pas été imposé; il a fait l’unanimité », a-t-il laissé entendre.