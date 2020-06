Élections à la FIF: Sory Diabaté fait des révélations sur ses soutiens

Candidat à l’élection pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Sory Diabaté a annoncé lors d’une rencontre, jeudi, avoir le soutien de nombreux clubs ivoiriens pour ce scrutin.

La majorité des clubs pour Sory Diabaté ?

Vice-président de la FIF et candidat à l’élection pour la présidence de la FIF, Sory Diabaté a échangé jeudi avec des anciens footballeurs ivoiriens réunis au sein de l’association Union-Discipline-Travail. Au cours de cette rencontre, le proche collaborateur de Sidy Diallo a livré des informations sur les soutiens qu’il a pour cette élection.

« Il y a des gens qui me pratiquent mais qui ne me connaissent pas. Je ne suis pas seul. Ce sont 50 clubs qui ont sollicité ma candidature », a affirmé l’ancien président de l’Entente sportive de Bingerville.

« Nous sommes confiant; nous croyons en notre projet », a poursuivi le président de la Ligue professionnelle de football en présence de Kader Kéita, Amara Diané et Koutouan Tony et autres. A ces anciens joueurs, Sory Diabaté a parlé de son projet pour la formation et l’entrée des anciens joueurs au sein des instances.

Sory Diabaté en roue libre ?

Cette affirmation confirme que le candidat membre du bureau exécutif sortant est favori pour cette élection. En effet, le corps électoral pour ce scrutin est constitué de 70 clubs et 5 groupements d’intérêts. Sory Diabaté qui a déjà raflé le soutien de 2 des 5 groupements, pourrait triompher sans grande difficulté en août prochain.

Cependant, le cadre de banque n’ignore sans doute pas que les promesses sont souvent différentes du choix dans l’urne. C’est une réalité valable pour toutes les élections. En attendant, la pré-campagne se poursuit pour les 3 candidats.

Didier Drogba et Idriss Diallo qui sont loin d'avoir rendu les armes, multiplient les rencontres avec les présidents de clubs notamment.