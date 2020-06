Amon-Tanoh : "Chacun vient sur terre pour accomplir une mission"

Désormais loin d'Alassane Ouattara, Marcel Amon-Tanoh est pressenti comme un potentiel candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020. L'ancien ministre ivoirien des Affaires étrangères préfère entretenir le mystère sur la question. Cependant, l'ex-directeur de cabinet du président de la République est convaincu d'avoir une mission à accomplir.

Quelle est la mission de Marcel Amon-Tanoh ?

La rupture entre Alassane Ouattara et Marcel Amon-Tanoh a longtemps été annoncée avant de devenir une réalité le jeudi 19 mars 2020, date à laquelle le fils de Lambert Amon-Tanoh est sorti du gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly. "Je tiens à remercier le président de la République pour l’honneur qu’il m’a fait en me confiant des responsabilités au plus haut niveau de l’État, en qualité de ministre directeur de cabinet, puis ministre des Affaires étrangères. J’ai travaillé à ses côtés en toute loyauté, en prenant toujours soin de lui faire part de mon honnête opinion en toutes circonstances", avait soutenu Marcel Amon-Tanoh, qui venait de rendre le tablier. Selon des informations, l'ex-ministre ivoirien ne partageait pas le point de vue du chef de l'État de faire du Premier ministre le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à la présidentielle d'octobre 2020. Il a donc préféré quitter le navire pour afficher son désaccord.

Sorti du gouvernement, Marcel Amon-Tanoh se verrait-il un destin présidentiel ? En tout cas, cet homme qui a longtemps été proche d' Alassane Ouattara demeure convaincu que "chacun vient sur terre pour accomplir une mission". Dans une tribune publiée tous les vendredis, cet ancien pensionnaire de l'université Paris-VIII a décidé de s'adresser aux Ivoiriens. Ainsi le 19 juin 2020, il s'est exprimé sur la mission de chaque homme sur terre. "Je crois que chacun vient sur cette terre avec une mission. Si tu as conscience de la mission pour laquelle tu es là, c'est mieux pour toi, parce que tu l'accomplis mieux. Et tu l'accomplis en connaissance de cause et ça te donne de la foi en ce que tu fais", a-t-il déclaré. Dans ce cas, quelle est la mission de Marcel Amon-Tanoh ?