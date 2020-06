Attaques contre Bédié: Ange Dagaret dévoile le vrai visage de Tiken Jah

L’annonce de la candidature de l’ex-président ivoirien, Henri Konan Bédié, 86 ans, a suscité une passe d'armes entre le reggaeman Tiken Jah Facoly et des jeunes cadres du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA).

Ange Dagaret-Dassaud: "En quoi Bédié et son âge de grand respect ont-ils bafoué un jour les droits du reggaeman mercenaire Tiken Jah?"

Tiken Jah est formellement opposé à la candidature d'Henri Konan Bédié (86 ans) au scrutin présidentiel de 2020 et il ne manque d'ailleurs pas de le répéter à chacune de ses sorties.

Dans une récente vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Moussa Doumbia alias Tiken Jah fustige une fois encore la candidature de celui qu'il présente comme le président le plus « vaurien » d’Afrique.

"Quand il était au pouvoir, il a fait quoi ? Bédié, c'est le président le plus vaurien de l'Afrique », a fustigé l’artiste ivoirien. Selon qui Henri Konan Bédié qui n'a jamais connu la souffrance, serait incapable de comprendre les difficultés des Ivoiriens.

Une sortie de trop qui n'a pas laissé indifférent Ange Dagaret-Dassaud, membre du bureau politique et délégué PDCI-RDA de Cocody-2.

« Henri Konan Bédié est vieux ! Oui il l'est ! Mais dans toute sa carrière politique, il n'a levée aucune armée contre la Côte d'Ivoire. Pendant toute sa carrière politique, il n'a jamais été du côté des ennemis de la Côte d'Ivoire contre la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais affaibli la Côte d'Ivoire dans les médias occidentaux et internationaux. Il n'a jamais frappé un régime lorsque celui-ci est moribond. Il n'a jamais GNAKAMI son Pays qu'il veut gouverner et qu'il ne peut pas compétir à la loyale dans une démocratie électorale », rappelle ce cadre du PDCI-RDA, faisant allusion au président Alassane Ouattara, mentor de l’artiste.

Ange Dagaret-Dassaud précise à Tiken Jah, que le président Bédié n'a nullement besoin de son appréciation sur sa capacité à gouverner la Côte d’Ivoire.

« Arrêtez donc de vous mêler du choix d'un Parti autonome et souverain dans lequel vous ne militez pas ! Arrêtez également de vous comporter en censeur des hommes politiques IVOIRIENS qui ne sont pas de vôtre goût régionaliste. Cessez de vous en prendre à Bédié ! », a-t-il lancé au natif d’Odienné.

Dans le chaînon de ses remontrances, Ange Dagarret ne manque pas de rappeler au reggae-man, l’esprit du Rastafarisme qui ne se dirige non pas contre un individu mais contre des systèmes politiques qui avilissent le petit peuple.

«Tiken Jah ! Faites le bilan de vos chansons ! Elles sont toutes édictées loin de l'esprit de rasta. Le reggae ! Le rastafarisme ! Ce n'est pas contre un individu mais pour dénoncer les systèmes politiques odieux qui avilissent les peuples et bafouent les droits de l'homme », a-t-il argué.

« Henri Konan Bédié est-il un système politique ? Ou est-ce son bel âge ? En quoi Bédié et son âge de grand respect ont-ils bafoué un jour les droits du reggaeman mercenaire Tiken Jah qui utilise le reggae pour sa survie de mercenaire rasta », a-t-il interrogé.

Henri Konan Bédié, faut-il le rappeler, a dirigé la Côte d'Ivoire entre 1993 et 1999. Il a été chassé du pouvoir à la suite d'un coup d'Etat militaire.