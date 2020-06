Titrologie du 25 juin 2020 : "Le match est fini pour la procureure"

La Titrologie de ce 25 juin 2020 est largement dominée par le procès en appel de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye. La prorogation d'un an de la date de validité des CNI occupe également un pan important de la presse ivoirienne de ce jour.

Titrologie : Validité de la CNI, "Le Gouvernement réjoint enfin Bédié"

"Le match est terminé pour la procureure", titre d'entrée Soir Info, qui ouvre la Titrologie de ce jeudi. Le journal indépendant reprend ainsi les propos de l'avocat de Laurent Gbagbo. Et LG Infos, de reprendre ce refrain de Me Emmanuel Altit : "Le match est terminé !" Le Nouveau Courrier met, quant à lui les pieds dans les plats en plaquant à sa Une : "Bensouda KO !" Le Quotidien d'Abidjan, va plus loin en révélant : "En colère, le juge de la chambre d'appel foudroie Bensouda." Le Temps perçit pour sa part "encore une nouvelle victoire pour Gbagbo".

"La validité de la CNI prorogée d'un an", annonce Le Quotidien d'Abidjan. Pour le Nouveau Réveil, "Le Gouvernement réjoint enfin Bédié". Le Rassemblement interprète la prorogation de l'enrôlement comme "Une autre preuve de la bonne foi de la CEI". Avant que le Mandat, ne plaque à sa Une "Le dernier appel du gouvernement au PDCI".