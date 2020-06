Football: Le report de la CAN 2021 se précise, ce qui se passe

Prévue en janvier prochain au Cameroun, la CAN 2021 devrait être finalement reportée. La CAF pourrait annoncer cette décision mardi à l’issue d’une réunion.

La CAN 2021 reportée d’un an ?

Selon le calendrier de la CAF, la CAN 2021 doit se disputer du 9 janvier au 6 février du côté du Cameroun. Cependant, l’instance dirigeante du football africain pourrait décider d’ajourner le rendez-vous sportif le plus attendu sur le continent. En raison de la pandémie du covid-19, la compétition est en passe d’être reportée d’un an.

« La Coupe des Nations pourrait être repoussée de 12 mois », c’est ce qu’a révélé à l’Agence Reuters un haut responsable de la CAF sous le couvert de l’anonymat. Il faut dire que la priorité de l’organisation présidée par le malgache Ahmad Ahmad, est d’organiser la compétition aux dates prévues.

Cependant, il reste à disputer d’ici janvier 4 journées éliminatoires. En raison de la crise sanitaire, il est évident qu’aucun match international ne devrait être disputé sur le continent dans les prochaines semaines.

CAN 2021 ou Mondial 2022 ?

La FIFA a décidé d’annuler la fenêtre internationale du mois de septembre pour toutes les confédérations. En clair, aucun match de qualification ne pourra être joué avant octobre ou novembre. La CAF pourrait programmer les matchs restants à ces dates, mais cela reviendrait à reporter le début de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

En cas de report de la CAN 2021, la Confédération pourrait décider de faire disputer à la période initialement prévue, le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). Cette compétition internationale dédiée aux joueurs locaux, était prévue pour débuter en avril.

Elle a dû être reportée en raison de la crise sanitaire. La CAF devra trancher ces questions mardi prochain lors de la réunion en ligne de son comité exécutif.