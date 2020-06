Présidentielle : Sidi Touré en opération de séduction à Sakassou

À quatre mois de la présidentielle du 31 octobre 2020, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) veut se donner les moyens de remporter cette échéance électorale dès le premier tour. Vendredi 26 juin 2020, Sidi Touré Tiémoko s'est dépêché à Sakassou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, où il a échangé avec les populations.

Présidentielle, Sidi Touré "vend" Amadou Gon à Sakassou

Alassane Ouattara ne briguera pas un 3e mandat à la fin de son second quinquennat. Le président ivoirien a décidé de prendre sa retraite politique dès le 31 octobre. Mais il a tenu à confier la maison à un homme de confiance. C'est d'ailleurs ce qui l'a conduit à porter son choix sur Amadou Gon Coulibaly, son Premier ministre. "Que ce soit au plan personnel, professionnel et politique, en mon âme et conscience, Amadou Gon Coulibaly est la personne que je vous lègue pour être le chef de l’État. Vous m’avez fait confiance, à mon tour, je vous demande de lui faire confiance. Oui, faites confiance à Amadou Gon Coulibaly. Il a la capacité, l’intelligence, la persévérance, le courage pour continuer le travail du développement et de paix. Je prends l’engagement d’être à vos côtés pour l’accompagner dans cette noble mission", a fait savoir le chef de l'Etat.

Sidi Touré s'est rendu compte que la victoire du candidat du RHDP à la présidentielle passe par une action de terrain, a-t-on appris auprès du rassemblement des houphouëtistes. Le ministre de la Communication et des Medias a effectué le déplacement dans la ville de Sakassou afin de porter le message du candidat des houphouëtistes aux populations de ladite localité. "En vue de permettre au grand nombre des Ivoiriens de se faire enrôler, le chef de l’État a permis que l’opération soit prorogée. Vous n’avez plus donc de raison de rester à la maison. Faites vous enrôler massivement pour porter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au pouvoir le soir du 31 octobre 2020. Et ceci dès le premier tour. La victoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera celle de la sous-préfecture de Dibri-Assikro 1 et 2", a-t-il recommandé. Sidi Touré, on le voit bien, était engagé dans une opération de séduction pour le compte d'Amadou Gon Coulibaly.