Kouassi-Datekro: Adjoumani "déshabille" Anaky et Moutayé devant leurs parents

Kobenan Kouassi Adjoumani, porte parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et paix (RHDP), a animé, dimanche 28 juin 2020 à Kouassi-Datekro dans le Gontougo, un meeting dans le cadre de l’opération de révision du listing électoral.

Adjoumani cogne Anaky Kobenan et Anzoumanan Moutayé dans le Gontougo

En Côte d’Ivoire, le scrutin présidentiel se tiendra le 31 octobre prochain. L’opération de révision du listing électoral à quant à elle démarré depuis le 10 juin dernier et devrait prendre fin le 30 juin prochain. Sur le terrain, les responsables des formations politiques sont à pied d'oeuvre pour faire inscrire le plus de votants, notamment les nouveaux majeurs.

Lors d’un meeting qu’il a animé, dimanche à Kouassi-Datekro, dans la région du Gontougo, Kobenan Kouassi Adjoumani, porte parole du RHDP, n'a pas hésité à fustiger certains cadres de l’opposition, notamment Anaky Kobenan et Anzoumanan Moutaye, deux ex-membres de la coalition au pouvoir, originaires de cette localité dont l’électorat reste tant convoité à quelque 4 mois de la présidentielle prochaine.

« Anaky peut faire cinq mois sans venir ici. Qu’il y ait route ou pas, cela n’est pas son problème. Moi par contre, dans l’année, je peux venir trois fois. Mais on ne voit pas les autres », a déclaré Adjoumani devant les populations réunies au foyer des jeunes de ladite Sous-préfecture. « Dites à Anaky et à Moutayé de se taire un peu pour que les gens développent ici. C’est nous qui allons les faire les taire. Si nous venons et que vous comprenez notre message, et que vous votez notre candidat, ils ne pourront plus parler », a indiqué le transfuge du PDCI-RDA.

L’ex-président du Mouvement des Forces d’avenir (MFA), Anaky Kobenan, et son successeur à la tête de cette formation politique, anciennement membre du RHDP du président Alassane Ouattara, militent désormais dans les rangs de l’opposition. Le premier cité est lui proche de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), favorable au FPI, et le second, membre de la CDRP dirigée par Henri Konan Bédié.