Football, mercato: Serge Aurier bientôt à Monaco?

Joueur de Tottenham depuis 2017, Serge Aurier pourrait faire son retour en France. Selon des médias britanniques, le latéral droit ivoirien est dans les petits papiers de l’AS Monaco.

Monaco pense à Aurier

9è de Ligue 1 pour la saison 2019-2020, l’As Monaco a vécu un exercice difficile qui l’a vu terminer le championnat loin de son standing habituel. Moins fringante depuis 2 saisons, la formation de la Principauté souhaite amorcer lors de la saison 2020-2021, une nouvelle ère. Dans ce sens, plusieurs arrivées sont attendues sur le Rocher. Parmi celles-ci, on pourrait voir Serge Aurier. Parti de France en 2017, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain plait à Monaco. Selon Sky Sports, Serge Aurier, auteur d’un but et de 5 passes décisives en 27 matchs en Premier League avec les Spurs, plait aux dirigeants de Monaco.

A 27 ans, le capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire représente pour l’As Monaco une piste intéressante. Auteur de 160 matchs en Ligue 1, Serge Aurier présente l’avantage de bien connaitre le championnat de France où il a évolué avec Lens, Toulouse et le PSG. Joueur explosif et expérimenté, le champion d’Afrique 2015 peut faire du bien à l’arrière-garde monégasque.

Serge Aurier, incontournable à Tottenham

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de Londres, Serge Aurier est devenu depuis quelques semaines un élément important du dispositif de José Mourinho. Le natif de Ouragahio a ainsi disputé toutes compétitions confondues, 35 matchs avec les Spurs. En difficulté lors de ces premiers mois à Londres, Serge Aurier a profité du départ de Kieran Trippier à l’Atletico Madrid pour s’imposer dans le 11 des Spurs.

Titulaire indiscutable, Monaco aura du mal à déloger l’international ivoirien. Cependant, comme à Paris, Serge Aurier s’est récemment illustré négativement hors des terrains. En mai dernier, le défenseur a posté sur les réseaux sociaux un cliché de lui chez le coiffeur en totale méprise des mesures barrières contre le covid-19. Son club lui avait alors infligé une importante amende financière.