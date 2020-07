Côte d'Ivoire: Une Sénatrice RHDP fait une étrange proposition à Soro

Mah Sogona Bamba, Sénatrice RHDP, recommande à Guillaume Soro, la renonciation à ses ambitions politiques s’il souhaite sincèrement la libération de ses proches incarcérés depuis bientôt 8 mois.

La sénatrice Mah Sogona Bamba à Guillaume Soro: «Avalez votre égo... et mettez une sourdine à vos ambitions»

Guillaume Soro et plusieurs de ses partisans ont maille à partir avec la Justice ivoirienne. Depuis le retour manqué de Soro à Abidjan le 23 décembre 2019, Alain Lobognon, Soro Kanigui, Soro Simon, Camara Loukimane et 14 autres proches du député de Ferké, croupissent dans des prisons ivoiriennes. Pour la Sénatrice Mah Sogona Bamba, proche du régime Ouattara, les soroïstes gagneraient à user des voies traditionnelles africaines de règlement des conflits plutôt que de s’engager dans un bras de fer judiciaire qui, en réalité, n’aboutira à rien.

«Dans la vie et surtout chez nous ici en Afrique, tout ne se règle pas efficacement et rapidement avec la loi, les Droits de l'homme, les meilleurs avocats du monde ou je ne sais quoi! », a conseillé la Parlementaire à Guillaume Soro. « L'humilité, la fraternité et les conciliabules familiaux ou interethniques (...) sont plus efficaces », a-t-elle ajouté.

Mah Sogona Bamba a, en conséquence, invité Guillaume Soro et ses partisans à « avaler » leurs égos mais aussi et surtout à mettre en « sourdine » leurs ambitions s’ils veulent réellement la libération de leurs camarades incarcérés. « Ces vidéos, ces méchancetés, ces calomnies, ces coups pour coups, ces bras de fer juridiques; et cela, de part et d'autre, ne servent à rien sauf à perdre du temps et de l'argent, et à stresser inutilement tout le monde », fait-elle savoir.

«Avalez votre égo... et mettez une sourdine à vos ambitions, rien que pour offrir la liberté et la vie à vos amis et également pour avoir la paix et donner la paix à vos frères et sœurs », conclut-elle dans ses recommandations. Guillaume Soro s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Avec son mouvement GPS (Générations et peuples solidaires), l’ancien chef rebelle ambitionne de briguer le fauteuil présidentiel actuellement détenu par ses anciens alliés du RHDP.