Football, Italie: Importante annonce pour Jérémie Boga

Etincelant avec Sassuolo, Jérémie Boga est dans le viseur de plusieurs clubs. L’international ivoirien de 23 ans annoncé dans plusieurs championnats pourrait demeurer au sein du club de Serie A.

Jérémie Boga « intransférable »

A 23 ans, Jérémie Boga joue cette année la meilleure saison de sa carrière. Ce week-end, le natif de Marseille en France a signé un beau but face à Lecce. Son 11e cette saison. Annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs européens, Jérémie Boga semble promis à un départ. Cependant, une annonce pourrait totalement changer la donne.

A l’occasion d’un entretien accordé au Corriere dello sporto, Giovanni Carnevali, président de Sassuolo, a rejeté toute idée de transfert concernant son attaquant. « Le prix de Boga ? Je ne parle pas de chiffres pour la simple raison que nous ne voulons pas le vendre. Je le déclare officiellement intransférable. La saison prochaine, il restera à Sassuolo », a signifié le dirigeant.

Une stratégie pour vendre Jérémie Boga plus cher ?

Estimé à 30 millions d’euros soit plus de 19 milliards de Francs CFA, Jérémie Boga pourrait être l’attraction du prochain mercato. Dans un contexte où les jeunes attaquants s’arrachent à prix d’or, cette sortie du président de Sassuolo pourrait être le reflet d’une stratégie bien courante au haut niveau. A savoir, déclarer un joueur intransférable pour obtenir un montant plus élevé pour son transfert. Les exemples en la matière sont nombreux. Des joueurs sur le départ vont jusqu’à renouveler leurs contrats avec leur club afin de coûter encore plus cher.

Jérémie Boga qui peut légitimement prétendre à mieux du point de vue du challenge sportif, va très certainement quitter Sassuolo. Le président du club de Serie A manœuvre sans doute afin d’obtenir la meilleure offre possible pour le joueur à la plus grande valeur marchande au sein de son équipe. Naples, le Bayer Leverkusen ou encore l’Olympique de Marseille seraient intéressés par la venue du joueur ivoirien.