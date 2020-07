Tidjane Thiam très affligé par la mort de Gon, son ex-adjoint au BNETD

La nouvelle de la mort d'Amadou Gon Coulibaly a bouleversé de nombreux Ivoiriens et autres Africains. La douleur est encore plus vive pour Tidjane Thiam qui a eu le Premier ministre comme collaborateur au BNETD.

Tidjane Thiam pleure Amadou Gon, son ex-collaborateur du BNETD

Mercredi 8 juillet 2020, Amadou Gon Coulibaly est pris de malaise en plein Conseil des ministres. Conduit d'urgence dans une clinique de la place, le Premier ministre ivoirien rendra son dernier soupir. Et pourtant, le chef du Gouvernement ivoirien avait passé un séjour médical de deux mois en France. La vague d'hommages et de condoléances au Président Alassane Ouattara ainsi qu'à toute la Côte d'Ivoire ne cesse de se succéder à travers le monde. Tidjane Thiam, ancien patron de Crédit Suisse, a également rendu hommage à l'illustre disparu.

« C’est avec une peine profonde que j’ai appris le décès de Monsieur Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre, chef du Gouvernement. C’est une nouvelle qui plonge la Côte d’Ivoire dans une grande tristesse. En ces circonstances douloureuses, je souhaite adresser, à toute la famille GON COULIBALY, ainsi qu'aux familles alliées mes sincères et fraternelles condoléances », a déclaré l'ancien Directeur général du BNETD, avant d'ajouter : « Ayant eu le privilege de travailler avec Amadou Gon Coulibaly, je connaissais ses immenses qualités, aussi bien humaines que professionnelles et mesure la douleur qui est la vôtre. »

« J’adresse à son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, au Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu’à tous nos compatriotes dans toute leur diversité, mes condoléances attristées », a conclu l'ancien Ministre ivoirien du Plan et du Développement.

Notons que Tidjane Thiam, Directeur général du Bureau National d'Études Techniques et de Développement (BNETD, avril 1994 - août 1998) avait pour Directeur adjoint, l'Ingénieur des travaux publics Amadou Gon Coulibaly. Cette collaboration a été on ne peut plus très enrichissante, apprend-on des proches des deux personnalités.