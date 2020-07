Scandale sexuel: Un international algérien surpris en pleine masturbation

International algérien, Farid El Melali se retrouve au centre d’une affaire de mœurs. L’attaquant de 22 ans est poursuivi pour exhibition sexuelle.

Farid El Melali se masturbe devant deux femmes

Attaquant international algérien, Farid El Melali a été placé en garde à vue mercredi. Le joueur du Sco d’Angers en Ligue 1 française, est accusé d’exhibition sexuelle. De fait, il s’est livré les 16 et 17 avril 2020 à des actes de masturbation devant une jeune femme qui se tenait à sa fenêtre. La victime a déposé plainte après avoir reconnu El Melali dans un journal. Le joueur de 23 ans, selon les forces de police citées par Onze Mondial, a rapidement reconnu les faits.

Cette affaire n’est pas la première du genre concernant le joueur formé au Paradou AC en Algérie. En effet, en mai dernier, il s’était rendu coupable du même délit. « Dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mai, des voisins ont surpris le joueur en train de se masturber dans la cour de son immeuble situé dans le centre-ville d’Angers, en regardant le domicile d’une voisine, situé au rez-de-chaussée. Ils ont alors appelé les forces de l’ordre qui l’ont interpellé », avait souligné le quotidien Le Parisien à propos de l’affaire.

Farid El Melali risque un an de prison

Le procès contre le footballeur est prévu le 25 août. Farid El Melali sera jugé pour les deux délits. L’international algérien, auteur de 5 buts en en deux saisons avec Angers, risque un an de prison et 15.000 euros d’amende, soit plus de 9,8 millions de Francs CFA. Absent de la séance d’entrainement avec son club, Farid El Melali s’était pourtant excusé en mai dernier après sa première exhibition.

« Sachez que je tiens à présenter mes excuses à ma famille, mes amis ainsi que tous les supporters de mon cher club et mes compatriotes algériens, tout ce qui s’est passé m’a en effet atteint mais m’a rendu plus fort et beaucoup plus conscient des valeurs et principes que je me dois de préserver », avait posté le jeune attaquant sur Instagram.