2 jours après la mort de Gon Coulibaly: Ce qui s'est passé aux USA

Cela fait deux jours qu'Amadou Gon Coulibaly a quitté les siens. Mercredi 8 juillet 2020, le Premier ministre ivoirien a succombé suite à un malaise qui l'a frappé en plein Conseil des ministres. Transporté d'urgence à la Polyclinique internationale sainte Anne-Marie (PISAM), le chef du gouvernement est décédé. Deux jours après la disparition de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, une cérémonie d'hommage a été organisée en son honneur aux États-Unis.

Amadou Gon Coulibaly honoré aux États-Unis

La Côte d'Ivoire pleure Amadou Gon Coulibaly, décédé le mercredi 8 juillet 2020, seulement une semaine après son retour de Paris. En effet, le Premier ministre ivoirien est sorti urgemment de la Côte d'Ivoire le samedi 2 mai afin de subir un "contrôle médical" comme mentionné dans un communiqué de la présidence de la République. Mais au bout du compte, le chef du gouvernement a dû passer deux mois sur les bords de la Seine.

Le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à la présidentielle du 31 octobre est rentré à Abidjan le jeudi 2 juillet. Il a reçu un accueil triomphal de la part d'Alassane Ouattara et des membres du gouvernement. Malheureusement, le sort s'est abattu sur la Côte d'Ivoire une semaine plus tard.

Amadou Gon Coulibaly a perdu la vie de façon brutale. Le fidèle compagnon d' Alassane Ouattara, victime d'un malaise, a succombé. "Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel présenter mes condoléances les plus attristées à la grande famille Gon Coulibaly, à toutes les familles alliées ainsi qu’à l’ensemble des Ivoiriens. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils Amadou Gon Coulibaly, qui a été pendant 30 ans mon plus proche collaborateur", avait officiellement annoncé le chef de l'Etat.

Deux jours après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, une cérémonie d'hommage a été organisée en son honneur à Washington, aux États-Unis, notamment un dépôt de gerbe et l'ouverture d'un registre de condoléances à l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire.