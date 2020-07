Obsèques de Gon : Les véhicules poids lourds interdits dans le Poro

Amadou Gon Coulibaly est décédé le mercredi 8 juillet 2020. Un hommage de la Nation lui a été rendu le mardi 14 juillet au Palais de la présidence. L'ancien Premier ministre ivoirien sera conduit à sa dernière demeure le vendredi prochain. Mais avant, les autorités ivoiriennes prennent de grandes résolutions.

Obsèques de Gon Coulibaly, le ministre des Transports prend des dispositions

Cela fait une semaine qu'Amadou Gon Coulibaly a été arraché à l'affection des siens. L'ex-Premier ministre ivoirien est décédé brutalement le mercredi 8 juillet 2020. Et pourtant, il prenait part au Conseil des ministres en présence d'Alassane Ouattara. Pris d'un malaise cardiaque, le chef du gouvernement a été transporté d'urgence dans un centre hospitalier où il est décédé. Revenu d'un séjour médical de deux mois, l'ancien candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à la présidentielle du 31 octobre 2020 affichait une bonne santé. Mais hélas ! Le sort en a décidé autrement.

Mardi 14 juillet 2020, la Nation ivoirienne, à sa tête Alassane Ouattara, a rendu un hommage à Amadou Gon Coulibaly au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au Palais de la présidence de la République. Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Henriette Dagri Diabaté, la grande chancelière nationale et Patrick Achi, secrétaire général de la présidence de la République, ont salué la mémoire de l'illustre disparu. "Je veux confirmer que les paroles unanimes et positives qui ont été prononcées depuis six jours à son endroit, et qui continuent de l'être, sont toutes justifiées", a déclaré Henriette Dagri Diabaté. Amadou Gon Coulibaly se couchera à jamais sur la terre de ses ancêtres le vendredi 17 juillet 2020.

Dans une note du ministère des Transports, on apprend que dans le cadre des obsèques de Gon Coulibaly, "la circulation des véhicules poids lourds affectés au transport de marchandises (à l'exception des camions-citernes transportant des hydrocarbures) à destination de Korhogo, Ferkessédougou et Boundiali et des véhicules hors gabarit, est interdite sur les axes routiers" suivants : Korhogo-Niakaramandougou, Korhogo-Ferkessédougou et Korhogo-Boundiali du mercredi 15 au samedi 18 juillet 2020 de 6 heures à 21 heures.