3e mandat : "Ouattara n'a pas le choix", Doumbia Major

Alassane Ouattara reviendra-t-il sur sa décision après la disparition brusque d'Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet 2020 ? Le président ivoirien avait décidé de ne pas briguer un 3e mandat à la fin de son second quinquennat. Mais avec la disparition de son dauphin, le président du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est face à un dilemme. Doumbia Major pense plutôt que le chef de l'État n'a pas le choix et devrait être candidat à la prochaine élection présidentielle.

Doumbia Major invite Alassane Ouattara à briguer un 3e mandat

Doumbia Major n'est pas passé par quatre chemins pour appeler Alassane Ouattara à revenir sur décision de se retirer de la vie politique à la fin de son second mandat, qui s'achève en octobre 2020. Le fondateur du Congrès panafricain pour le Renouveau (CPR), un parti politique ivoirien, estime que l'actuel président de la République "n'a pas le choix". Il "ne peut pas ne pas être candidat », pense Doumbia Major. Il soutient qu'il s'agit pour le chef de file des houphouëtistes "d'éviter l'implosion du parti RHDP qu'il a créé". L'ancien membre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) veut pousser Alassane Ouattara à "mener l'ultime combat contre une idéologie haineuse et identitaire incarnée par Henri Konan Bédié qui en a été l'instigateur et qui en est aujourd'hui le porte flambeau".

L'ex-compagnon de lutte de Guillaume Soro au sein de la FESCI a aussi envoyé de véritables piques en direction d'Henri Konan Bédié et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). "C'est un combat contre une idéologie politique haineuse et identitaire qu'il mène depuis 1993 et dont il a été non seulement une victime, mais la principale figure de proue de la résistance. C'est à cause de lui qu'un pan entier de la population a été victime d'ostracisme, de haine et d'une volonté de hiérarchisation ethnique de la société ivoirienne. C'est avant tout un combat personnel qui a des répercussions nationales, et il ne peut se dérober", a accusé Doumbia Major sur les réseaux sociaux. Il reste convaincu qu' "avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président Ouattara reste au sein de son parti, la seule personnalité qui puisse fédérer et qui peut éviter une implosion interne au RHDP".