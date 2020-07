Présidentielle : Marcel Amon-Tanoh annonce sa candidature

On en sait davantage sur les ambitions politiques de Marcel Amon-Tanoh. Quatre mois après avoir quitté Alassane Ouattara, l'ancien ministre ivoirien des Affaires étrangères vient d'annoncer sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020. C'était le mercredi 22 juillet au cours d'une conférence de presse à Abidjan.

Marcel Amon-Tanoh se dresse contre le RHDP

Marcel Amon-Tanoh a décidé de se lancer dans la course pour la présidentielle du 31 octobre 2020. Il en a fait l'annonce le mercredi 22 juillet 2020 lors d'une conférence de presse à Abidjan. D'entrée de jeu, l'ex-ministre des Affaires étrangères d' Alassane Ouattara a laissé entendre que cette année, la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire aura une particularité pour deux raisons. En effet, soutient-il, notre pays fêtera ses 60 ans et moins de trois après, se tiendra l'élection du futur président de la République. "Ivoiriens et Ivoiriennes, mes chers concitoyens, au moment où la Côte d'Ivoire se prépare à franchir cette étape dans sa marche vers le bonheur, nous devons plus que jamais apporter des réponses plus que viables à son rapport au monde d'aujourd'hui et aux difficultés de notre époque. Nous devons le faire dans la confiance et en toute sérénité", a déclaré Marcel Amon-Tanoh.

Pour Marcel Amon-Tanoh, il est important que la Côte d'Ivoire se dote d'une "nouvelle mentalité" et une "nouvelle vision". Et pour cela, l'ex-directeur de cabinet du chef de l'État propose une "voie différente, un chemin de concorde et de paix véritable, gage d'un développement plus sûr et d'une prospérité partagée". Marcel Amon-Tanoh note que malheureusement durant ces dernières décennies, les efforts des dirigeants n'ont pas été à la hauteur de cette promesse. "Après avoir longuement écouté et après avoir murement réfléchi, j'ai décidé de me porter candidat à la prochaine élection présidentielle", a soutenu l'ancien ministre, qui se donne pour mission de rassembler les hommes et fédérer les énergies.

Marcel Amon-Tanoh, faut-il le rappeler, a quitté le gouvernement d'Alassane Ouattara le jeudi 19 mars 2020.