Suspendu à cause de Drogba, Cyrille Domoraud parle et se fait lyncher

Président de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI), Cyrille Domoraud et son organisation ont été suspendus des activités de la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFpro). L’ancien capitaine des Eléphants s’est exprimé quelques heures après cette décision.

Plus de 5000 commentaires sur la page de Cyrille Domoraud

En début de soirée du jeudi, la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFpro) a annoncé la suspension de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI). Il est reproché à l’organisation présidée par Cyrille Domoraud d’avoir parrainé la candidature d’Idriss Diallo à la FIF et non celle de Didier Drogba, membre fondateur et vice-président de l'AFI. Quelques heures après l’annonce de cette décision, l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire s’est exprimé de façon énigmatique sur les réseaux sociaux.

« Il ne faut pas que le football en Côte d’Ivoire soit un vecteur de division mais plutôt un facteur de cohésion et de paix pour le développement du football ivoirien », a notamment écrit Cyrille Domoraud. Ces propos ont suscité plus de 5000 commentaires. La grande majorité de ceux-ci étaient très hostiles à l’endroit du joueur passé par le Milan AC et l’Inter de Milan. Le président de l’AFI s’est littéralement fait lyncher sur sa page.

Quel avenir pour Cyrille Domoraud à l’AFI ?

La décision de la FIFpro met en avant une question qui se pose de plus en plus : Cyrille Domoraud peut-il demeurer à la tête de l’Association des footballeurs ivoiriens ? Fragilisé par la réaction suscitée par le parrainage accordé à Idriss Diallo au sein des joueurs locaux, le président de l’AFI est dans le collimateur des plusieurs partisans de Didier Drogba.

Selon nos informations, des actions sont actuellement en cours pour aboutir à une destitution de Cyrille Domoraud. Une pétition dans ce sens circulerait dans le milieu des footballeurs ivoiriens. Il ne faut donc pas s’étonner de voir des footballeurs, demander prochainement la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire de l’AFI. La possibilité de mettre sur place une nouvelle organisation est par ailleurs évoquée.