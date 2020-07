2020: "Pour le moment, c’est Bédié on connait" (N’Gbain N’Guessan)

Le doyen N’Gbain N’Guessan, membre du Comité des sages du PDCI-RDA et Inspecteur du Parti dirigé par le président Henri Konan Bédié, s'est prononcé sur la Fondation Internationale Henri Konan Bédié mise en place par Dr Arsène Ouattara. Un des hommes forts du PDCI dans la commune de Koumassi, il commente l'actualité sociopolitique au sein de son parti mais aussi au niveau national.

Bonjour doyen N’Gbain N’Guessan, nous vous remercions de nous accueillir chez vous. Pouvez-vous, vous présenter à nos lecteurs ?

Merci cher frère, à l’entame de mes propos, je dis yako à toute la nation suite au décès du Premier Ministre AGC comme on l’appelle affectueusement. Pour revenir à votre question, je suis N’Gbain N’Guessan militant du PDCI RDA, membre du Comité des Sages et Inspecteur du Parti.

Comment se porte le PDCI à Koumassi ?

Le PDCI se porte très bien à Koumassi

Les informations que nous avons de vous, vous présente comme l’un des éléments clés du PDCI à Koumassi. Mieux, certaines langues vont jusqu’à dire que nombre des cadres de votre parti vous doivent leur ascension politique et pourtant sur la scène politique nationale, vous vous faites beaucoup discret. Qu’est-ce qui explique cela ?

(rire) Vous savez, quand vous avez vécu un certain nombre de choses dans la vie, il est préférable d’être discret mais surtout rester focus sur ses objectifs. Après le coup d’État militaire, cette maison que vous voyez là, les militaires ont fait usage de leurs armes à feu ici. Cela ne veut pas dire que je me suis mis en retrait, non pas du tout. Vous savez par le passé, j’ai été beaucoup utilisé par des personnes pour atteindre leur objectif. Avec du recul, je donne une autre trajectoire à mon engagement politique. Oui j’ai fait des cadres à Koumassi. En 1990, ils ont essayé de faire tomber feu l’ex-maire de koumassi Adou Assalé, ils n’ont pas réussi. Ils ont remis le couvert en 1995, sans suite. Dès 1996, Je me suis levé pour me lancer à la conquête du terrain et le 21 octobre 1998 l’ex-maire de koumassi est tombé sur sa propre base la section 6 découpée aujourd’hui en 4 sections. La suite vous la connaissez. Bref, quand tu vois ça, tu es obligé de te mettre en retrait et réorienter ta stratégie politique.

Doyen N’Gbain N’Guessan, l’actualité politique est marquée par la convention de votre parti, qui désignera le candidat du PDCI RDA à la présidentielle prochaine. Dites-nous, Koumassi a choisi qui ?

Excusez-moi jeune frère ! Koumassi va choisir qui ? C’est Henri Konan Bédié notre choix à Koumassi. Il ne peut en être autrement.

Et KKB qui se dit candidat malgré le rejet de sa candidature ?

Jeune frère, nous ne sommes pas dans les amusements de cet enfant qui refuse de grandir et qui ne sait pas ce qu’il veut dans sa vie. Tous les esprits d’ici et d’ailleurs qui aiment les bonnes choses, ont déjà choisi le Président Bédié. C’est notre candidat pour la présidentielle.

À vous entendre, et cela ne fait l’objet d’aucun doute, le Président Bédié sera votre candidat à l’élection présidentielle de 2020. Pensez-vous réellement qu’il est l’homme de la situation ?

Vous savez jeune frère, chez nous en Afrique, si les personnes d’un certain âge sont consultées avant de prendre les grandes décisions, c’est surtout pour leur sagesse. Le Président Bédié est celui qui incarne aujourd’hui, l’unité des militants du PDCI et des Ivoiriens en général. Au PDCI, feu Félix Houphouët Boigny ne nous a pas éduqués en termes de génération et il n’y aura jamais de conflit de génération. Pour le moment, c’est Bédié nous on connait. Un jour il pourra nous désigner son successeur. Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire a plus besoin de réconciliation que tout autre chose. Celui qui peut incarner et réussir cela, c’est incontestablement, le Président Bédié.

Que pensez-vous de la Fondation internationale Henri Konan Bédié créée par Dr Arsène Ouattara pour promouvoir les valeurs du Président Bédié ?

C’est une excellente idée. Il y a longtemps que moi-même, je murmurais cela. Je tire le chapeau à Dr Arsène Ouattara et à son équipe et je les encourage très très fort. Moi-même je suis allé dans ma réflexion pour voir comment on pourrait proposer le dossier du Président Bédié au prix Nobel de la paix. Cela fait partie des projets sur lesquels travaille présentement la fondation

Je me lève pour rendre gloire à l’éternel ! Que Dieu vous bénisse et qu’il vous accompagne dans ce projet. Le Président Bédié à toutes les qualités pour être éligible à ce prix. Vraiment je suis heureux pour cette initiative. Les mots me manquent pour exprimer ma joie. En tant que membre du groupe « Bédié pour tous et tous pour Bédié » dont je suis le Vice-président, je suis très ému par cette information. C’est pourquoi nous prions que cette Fondation que vous venez de créer soit bien enracinée pour soutenir cette démarche.

Quels conseils pourriez-vous prodiguer aux initiateurs de cette Fondation ?

Je leur demanderai de s’armer de courage et de ne jamais abdiquer malgré les péripéties. Cette excellente initiative mérite le soutien de tous. Tout ce qui porte le nom du Président Bédié, est déjà quelque chose qui est appelée à réussir parce que c’est le Président Bédié qui a reçu l’onction du Président Félix Houphouët Boigny pour lui succéder. C’est parce qu’il y a eu de mauvais esprits dans nos rangs que les choses se passent comme ça aujourd’hui. Mais bientôt, ça sera un lointain souvenir. Je demande donc au Dr Arsène Ouattara de ne pas s’arrêter, qu’il continue car le nom du Président Henri Konan Bédié a toujours porté bonheur.

Doyen, avez-vous côtoyé de près le Président Henri Konan Bédié ?

Oui !

Dans quel cadre ?

J’ai rencontré le Président Henri Konan Bédié chez le Président Félix Houphouët Boigny à Yamoussoukro chez mamie Djénéba (il nous présente une photo prise avec mamie Djénéba sœur ainée du Président Houphouët). C’est un monsieur qui m’a plu dès notre première rencontre. J’ai même appris à marcher comme lui. Vous savez, j’étais un manœuvre du port et en son temps les dockers n’avaient aucun statut. C’est le Président Bédié qui a donné un statut aux dockers à travers le décret 99-510 du 4 août 1999. Depuis 1957, il a fallu le Président Bédié pour nous donner un statut particulier. Le SEMPA nous exploitait abusivement plus que des esclaves par le passé. Ce monsieur, je ne peux pas l’oublier.

À part le statut particulier qu’il a octroyé aux dockers dont faisiez partie, quelles sont les valeurs que vous gardez du Président Bédié ?

Vous me trouverez peut-être trop excessif, parce que, je vous répondrai que tout me plait chez le Président Bédié, au point de ne trouver aucun défaut. Le Président Bédié est quelqu’un de grandes valeurs. Il regorge d’énormes qualités humaines. C’est quelqu’un qui est hyper-intelligent et honnête, qui respecte sa parole et qui respecte l’homme. Dans tous les domaines, le Président Bédié est au top.

Selon vous, quelles sont les chances du Président Bédié face au candidat du RHDP qui sauf grand changement, sera le Président Alassane Ouattara ?

Il n’y aura même pas match, le Président Bédié aura face à lui quelqu’un qui ne respecte pas sa parole et qui ne tient jamais ses promesses. Les Ivoiriens sauront faire le bon choix. Dites-moi, pensez-vous que le Président Alassane peut regarder le président Bédié dans ses yeux après tout ce qu’il a fait ? Les Ivoiriens sont fatigués des promesses jamais tenues, des députés et autres qui croupissent dans nos prisons sans jugement, traités comme des moins que rien, de la misère sociale dans laquelle ils sont plongés et du népotisme qui atteint un niveau sans pareil. Pour la première fois, nous avons été tous surpris mais pour cette fois, quelles que soit l’intimidation et la violence, les Ivoiriens ne toléreront pas le vol de leur choix des urnes. Que ce soit lui ou pas, nous sommes prêts à affronter n’importe quel candidat du RHDP et le battre à la régulière.

Votre mot de fin?

Je vous remercie pour l’opportunité que vous m’avez offerte. Je voulais par la suite souhaiter longue vie à tous ceux qui ont fait le choix du Président Bédié comme leur candidat à la convention et à l’élection Présidentielle, souhaiter longue vie au Président Bédié et à son épouse. Je demande à tous les militants de se ranger comme un seul homme derrière le Président Bédié et suivre les mots d’ordre du Parti. J’exhorte l’ensemble des militants et sympathisants à faire leurs papiers (documents administratifs) et à s’apprêter à voter massivement le Président Bédié qui est le seul à pouvoir redonner l’espoir perdu aux ivoiriens. Je souhaite longue vie à la Fondation et je demande à l’ensemble des Ivoiriens de s’approprier cette initiative car le Président Bédié mérite d’être immortaliser après tous les sacrifices qu’il a consentis pour notre pays.