2020: Des Ivoiriens alertent sur les dangers qui guettent la Côte d’Ivoire

La psychose s’empare des Ivoiriens à l ‘approche de l’élection présidentielle d’octobre. Réunis le week-end autour d’une table ronde sur la question du rassemblement et de la cohésion sociale, plusieurs enfants de Côte d’Ivoire résidant au Maroc, issus de fractions politiques (FPI, RHDP, COJEP, LIDER), des associations, des chefs d'entreprise, des ONG, des guides religieux et des intellectuels, ont exhorté les uns et les autres à garantir un climat électoral apaisé. Ils l’ont même matérialisé à travers la signature collective du plaidoyer ci-dessous.

Depuis le Maroc, des Ivoiriens: « Les anciens démons de la haine et de la division peuvent à tout moment pointer leur nez »

A ces heures où le nuage de l’instabilité plane sur la nation ivoirienne, nous signataires de ce plaidoyer, décidons de revêtir le blason de la paix et de la cohésion sociale. Attachés aux valeurs de paix et de fraternité, de solidarité et de vivre ensemble, nous avons décidé de nous interroger sur notre rôle en tant que force vive de la nation et d'éveiller chez tous nos compatriotes, autant que faire se peut, la conscience citoyenne. Pour ce faire, nous avons participé à cette table ronde sous le thème du « Rassemblement », décliné dans le sous-thème suivant : « Quel est le rôle de la conscience citoyenne dans la stabilité d’un Etat ? ».

L'objet de cette réunion est de développer l’engagement citoyen des Ivoiriens partout où ils vivent, en l'occurrence au Maroc. Résolument engagés à être des chantres de la non-violence sur toutes ces formes, nous appelons l'ensemble des composantes de la communauté ivoirienne, toutes les diasporas ivoiriennes et le personnel politique à s'inscrire dans le registre de la sagesse, de la maturité et de la pondération. En tant que citoyens ivoiriens amoureux de la mère patrie, il est temps de nous ressaisir afin de laisser éclore ce fort sentiment d’union chanté dans l’Abidjanaise. Depuis la fin des années 90, notre beau pays semble enfermé dans une spirale de violence, qui a atteint son paroxysme avec la crise post-électorale de 2010-2011.

Celle-ci s'est soldée par un lourd bilan. Selon les chiffres officiels, il s'élève à 3000 morts, sans compter les millions d'Ivoiriens traumatisés et qui gardent encore les souvenirs douloureux et séquelles des conflits. Pour nous, signataires de ce plaidoyer, cette spirale ne pourra s’enrayer que par une prise de conscience des pouvoirs publics et des citoyens. Les premiers, sans exclusive, négligent depuis des années leur mission d'être des sentinelles de la paix, des garants du bien public, de jouer un rôle de coordination et d’animation de l'action publique et de protéger les citoyens.

Quant aux citoyens, leur rôle est de participer à la co-construction du contrat social. La citoyenneté ne se définit pas uniquement d’un point de vue juridique par la possession de la nationalité ivoirienne et de ses droits civiques et politiques. Elle se définit aussi comme une participation responsable à notre communauté de destin, dans le respect des opinions et la liberté d'expression. Même-ci la Côte d'Ivoire semble dans une période d’accalmie, les anciens démons de la haine et de la division peuvent à tout moment pointer leur nez.

Raison pour laquelle nous avons décidé d’un commun accord de sensibiliser, alerter les consciences sur le spectre d’une énième confrontation qui guette la Côte d’Ivoire, sensée être la "Patrie de la vraie fraternité". En effet nous sommes convaincus que seule la concurrence saine et sans animosité peut garantir la stabilité. Pour cela, nous nous engageons à nous focaliser sur ce qui nous unis malgré nos différences ethnico-réligieuses et obédiences politiques, afin de faire émerger une opinion objective et rationnelle de notre chère patrie la Côte d’Ivoire.

Signataires RESPONSABLE COMITE DE REFLEXION RESPONSABLE R.H.D.P MAROC RESPONSABLE C.O.J.E.P MAROC RESPONSABLE F.P.I MAROC RESPONSABLE LIDER MAROC RESPONSABLE A.R.I.C RESPOANSABLE M.I.A.S RESPONSABLE A.S.S.E.S.I.M RESPONSABLE WARA PROD RESPONSABLE DU BERE RESPONSABLE DES CHRETIENS RESPONSABLE DES MUSULMANS RESPONSABLE U.F.I.M RESPONSABLE R.I.D.D RESPONSABLE A.I.C RESPONSABLE A.I.R RESPONSABLE ELAN RASSEMBLEUR