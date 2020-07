Dissident de l'UDPCI, Laurent Tchagba soutient un 3e mandat d'ADO

Limogé du Gouvernement, Albert Mabri Toikeusse est en passe de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2020. Même si l'annonce officielle de sa candidature n'a pour l'instant pas encore été faite, ces faits et gestes ne laissent cependant aucun doute sur ses ambitions présidentielles. C'est pourtant le temps que choisissent le ministre Laurent Tchagba et certains cadres de l'UDPCI, son parti, pour réitérer leur soutien au RHDP.

Laurent Tchagba veut créer le désert autour de Mabri avant la Présidentielle ?

12 mars 2020, Albert Mabri Toikeusse avait crié son indignation au Conseil politique du RHDP quant au mode de désignation d'Amadou Gon Coulibaly en tant que candidat du parti unifié. Ainsi, sonna le divorce du président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) d'avec le camp présidentiel. N'empêche que l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur est descendu sur le terrain pour mobiliser les siens autour de sa probable candidature.

L'effet contraire est pourtant en train de se produire, car des « Députés, sénateurs, maires, conseillers régionaux, conseillers municipaux, cadres, Secrétaires régionaux, coordonnateurs, femmes, jeunes, et enseignants » issus de l'UDPCI et conduits par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, ont réitéré leur adhésion au RHDP, et par conséquent, d'accorder un soutien sans faille au candidat du parti.

« Après les pleurs et les lamentations suite à cette disparition brutale de notre candidat (Amadou Gon Coulibaly, Ndlr), ce fidèle et loyal compagnon de SEM le Président de la République, Président du RHDP, nous avons compris que le combat pour la victoire du RHDP à l’élection présidentielle d’octobre 2020 doit se poursuivre afin de pérenniser l’œuvre de Développement de notre beau pays et honorer également la mémoire de notre illustre candidat disparu », ont-ils déclaré lors d'une session extraordinaire de leur groupement, ce mardi 28 juillet.

Cette réunion a effet été sanctionnée par une déclaration, dont les résolutions sont les suivantes :

-Prions avec insistance SEM Alassane OUATTARA, Président de la République, Président du RHDP, de bien vouloir reconsidérer sa position de ne plus briguer un nouveau mandat présidentiel et de répondre favorablement à l’appel du destin en acceptant de porter les couleurs du RHDP à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

- Réitérons notre indéfectible attachement et notre ferme engagement à œuvrer sans relâche à lui assurer une victoire éclatante au soir de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 ;

- Lançons un vibrant appel à l’ensemble des militantes et militants à se mobiliser pour l’opération de parrainage à l’intérieur des coordinations Régionales RHDP dont ils relèvent ;

- Enfin, appelons tous les militants du RHDP issus de l’UDPCI à rester mobilisés dans la discipline, dans la solidarité et dans la cohésion autour de notre leader, le Ministre Laurent Tchagba pour porter haut les couleurs de cette candidature.

Notons qu'un Conseil politique du RHDP se tient, ce mercredi 29 juillet. Réunion au cours de laquelle Alassane Ouattara se prononcera sur sa candidature pour un 3e mandat.