Football : Victor Osimhen fait « tomber » Nicolas Pépé

Après un long feuilleton, Victor Osimhen a officiellement été transféré vendredi à Naples. L’attaquant de 21 ans sera donc un joueur du club de San Paolo la saison prochaine. Ce transfert fait également tomber le record de Nicolas Pépé.

Victor Osimhen, joueur africain le plus cher

Acheté à 80 millions d’euros, soit plus de 52,4 milliards de Francs CFA par Arsenal la saison dernière, Nicolas Pépé était jusqu’à vendredj, le footballeur africain le plus cher de l’histoire. Mais, l’ancien Lillois a été détrôné par un autre jour de… Lille.

En effet, Victor Osimhen a été transféré du LOSC à Naples pour 81,3 millions d’euros, soit plus de 53 milliards de Francs CFA. Cette somme qui inclut des bonus place donc l’international nigérian au sommet du classement devant Nicolas Pépé, Riyad Mahrez et Pierre-Emerick Aubameyang.

Acheté à 38 millions d’euros par Manchester United en 2016, l’international ivoirien, Eric Bailly, est 10e à ce classement. Victor Osimhen est également le plus gros transfert de l’histoire du Napoli et la plus importante vente pour Lille. Triple record donc pour le meilleur joueur africain du championnat de France cette saison.

Victor Osimhen à Naples, un long feuilleton

L’officialisation du transfert de Victor Osimhen chez les Partenopei est l’épilogue d’un feuilleton débuté il y a plusieurs semaines. Les négociations entre les deux clubs ont trainé en longueur et plusieurs médias avaient même annoncé que le buteur nigérian n’était plus la priorité du club présidé par Aurelio De Laurentis.

Victor Osimhen qui a signé un contrat de longue durée (5 ans+ une année en option) va devoir désormais justifier le montant de ce transfert. Car, s’il a marqué 13 buts en 27 matchs de Ligue 1 avec Lille, le longiligne avant-centre n’a pas encore prouvé à un niveau supérieur.

Il n’y a plus qu’à espérer que Victor Osimhen fera mieux que Nicolas Pépé pour sa première saison. L’international ivoirien sans doute plombé par son prix record, a eu une saison plus que moyenne avec Arsenal.