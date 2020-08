Candidature à la FIF, Didier Drogba "Je me serais retiré..."

Pour Didier Drogba, de nombreux Ivoiriens ont pris d’assaut les abords de la Fédération ivoirienne de football (FIF) lors du dépôt de son dossier de candidature à l’élection du président de ladite Fédération.

Didier Drogba: « Ce n’est pas tant être le président de la FIF qui m'intéresse »

L'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, a déposé samedi 1er août 2020 son dossier de candidature pour l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF). À l'occasion, ses nombreux fans ont pris d’assaut les abords du siège de la Fédération située à Treichville afin de témoigner leur indéfectible soutien à l’ancien buteur de Chelsea. Le soutien virtuel apporté à Didier Drogba sur les réseaux sociaux s’est matérialisé par une foule impressionnante venue chanter et danser à la gloire à l’entrée de l’instance de football qu’il souhaite diriger.

Après le dépôt de son dossier, Didier Drogba qui a balayé du revers de la main d’alléchantes propositions du côté de l’Europe, a fait savoir qu’il ne fait pas de la présidence de la FIF, une fixation. « Ce n’est pas tant être le président de la FIF qui m’intéresse, mais c’est la mission qui accompagne ce rôle de président. Ce n’est pas un secret, notre football va mal. C’est pourquoi je m’engage pour la renaissance du football ivoirien... Si mon objectif n'était pas de développer le football ivoirien, je me serais retiré comme certains le souhaitent », a-t-il soutenu.

Le message de DD à ses partisans

À ses partisans amassés le long du trajet, il a confié: "Merci pour votre présence; ça ne fait que commencer", a prévenu Didier Drogba.

Les images de la forte mobilisation aux abords du siège de la FIF, diffusées sur les réseaux sociaux, ont suscité de nombreuses réactions, dont celle de la rappeuse Nash:

« Ça, c'est pour aller déposer candidature seulement. Et s'il gagne maintenant ! Wai mon vieux, Dahizoko Didier Drogba, tu n'es pas simple ! Dieu te bénisse et veille sur toi et t'accorde, président de la FIF », a-t-elle posté sur Facebook.