Ben Yahmed (JA) et Chris Yapi se battent, Théophile Kouamouo tranche

Le cyberactiviste Chris Yapi et Marwane Ben Yahmed, Directeur de publication de Jeune Afrique, se sont farouchement empoignés autour de la question d'un 3e mandat d'Alassane Ouattara par tweets interposés. Le journaliste Théophile Kouamouo est intervenu d'une façon très diplomatique pour mettre fin à cette empoignade.

Chris Yapi et Marwane Ben Yahmed se battent autour d'un éventuel 3e mandat de Ouattara

Depuis la mort d'Amadou Gon Coulibaly, candidat désigné du RHDP, les cadres, militants et autres sympathisants du parti présidentiel ne cessent d'inciter Alassane Ouattara à revenir sur sa décision afin de se présenter pour un 3e mandat. Lors du Conseil politique du Parti unifié, tenu le 29 juillet dernier, les dignitaires du parti ont encore réitéré leur appel au président ivoirien à se porter candidat pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. En réponse à cette requête, le Président Ouattara a simplement demandé à ses proches de lui accorder un temps de recueillement pour faire le deuil de son défunt Premier ministre, son « fils ». Promettant par ailleurs s'adresser à la Nation entière dans un proche avenir sur la question.

Cependant, les tractations sont bien en cours, et Chris Yapi, un cyberactiviste bien connu de la place ivoirienne, croit savoir que Jeune Afrique est en train de préparer les esprits des Ivoiriens à une acceptation d'un 3e mandat d'Alassane Ouattara. Aussi, n'a-t-il pas manqué de lancer des piques à Marwane Ben Yahmed, Directeur de publication du Magazine panafricain. « Ce Monsieur @marwaneBY est le seul journaleux étourdi qui applaudit des deux mains le 3ème mandat de @AOuattara_PRCI. Et cela se comprend. Et c’est même sans surprise. Quelle honte! » a-t-il tweeté.

Comme du berger à la bergère, le mis en cause a aussitôt répliqué : « Et je peux savoir ce qui vous permet de dire que j’applaudis des deux mains ce troisième mandat ? "Chris Yapi ne ment jamais" : une fake news apparemment. » Visiblement outré par cette accusation qu'il réfute dare-dare, le journaliste de JA ajoute : « Se faire traiter de journaleux par un gars qui parle de lui à la troisième personne et signe “... ne ment jamais” mais se plante tout le temps (quand il ne raconte pas n’importe quoi) c’est quand même savoureux. »

Le Journaliste français d'origine camerounaise, Théophile Kouamouo, ancien correspondant de Le Monde en Côte d'Ivoire, a ainsi réagi au tweet de son confrère : « Tu lui as répondu. Il a gagné. » C'est dire que la simple réaction de Ben Yahmed tend à donner du crédit aux dires de Chris Yapi.