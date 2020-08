3e mandat de Ouattara : Affi N'Guessan douche les espoirs du RHDP

Pascal Affi N'Guessan était l'invité des confrères France 24 et RFI, ce mercredi 5 août. Dans son interview, le président de la branche légale du Front populaire ivoirien (FPI) a passé en revue l'actualité politique ivoirienne, sans oublier l'éventualité d'un 3e mandat d'Alassane Ouattara à laquelle ses partisans du RHDP l'incitent.

Affi N'Guessan à propos du 3e mandat : « Ce serait dramatique pour Ouattara lui-même »

Depuis le décès d'Amadou Gon Coulibaly, candidat désigné du RHDP à la présidentielle 2020, la majorité présidentielle ne cesse d'appeler Alassane Ouattara à candidater pour le scrutin du 31 octobre prochain. Au Conseil politique du 29 juillet dernier, les cadres et dignitaires du parti au pouvoir appelaient le Président de la République et leader du parti à passer outre sa décision de passer la main à une nouvelle génération, et à se porter candidat pour la Présidentielle. Le Président Ouattara, encore sous le choc de la brusque disparition de son Premier ministre, a demandé un « temps de recueillement » avant de répondre à la sollicitation à lui adressée.

Mais en attendant la décision finale d'ADO, de passer la main ou de briguer un 3e mandat, des voix s'élèvent de plus en plus pour interpeller le président ivoirien. À ce sujet, Pascal Affi N'Guessan est formel. « Cet appel à Monsieur Ouattara est véritablement pathétique. C'est d'abord le signe que nos amis du RHDP ne veulent pas saisir l'opportunité qui leur est offerte par le président Ouattara de tourner la page de l'ancienne génération et de passer le flambeau à une nouvelle génération. C'est ce que le Président Ouattara lui-même a déclaré. Il l'a fait devant la face du monde, devant le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne vois pas comment il pourrait renier sa parole », a déclaré le Président du FPI.

Poursuivant, l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo ajoute : « Tous les experts qui ont participé à la rédaction de la Constitution ont été unanimes pour dire que cette Constitution s'inscrit dans la logique de la Constitution de 2000. Et que le mandat de Monsieur Ouattara prend fin à la fin de l'année 2020. Donc je ne vois pas comment, aussi bien sur le plan juridique que sur le principe de l'honneur, Monsieur Ouattara peut briguer un 3e mandat. » Avant de conclure sur le sujet : « Ce serait dramatique pour lui-même et pour le peuple de Côte d’Ivoire. »

La réponse d'Alassane Ouattara est toutefois attendue, soit lors de son adresse à la Nation, ce 6 août, veille de la célébration de l'indépendance, ou au lendemain de la cérémonie de 40e jour de deuil du défunt Premier ministre Amadou Gon. Toutes les oreilles sont donc tournées vers le Chef de l'Etat.