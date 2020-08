Nathalie Yamb ridiculise Sidi Touré sur la toile : Ce qui a tout déclenché

Nathalie Yamb est reconnue pour être active sur les réseaux sociaux. La conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly ne manque pas d'occasion pour attaquer le pouvoir d'Alassane Ouattara. La "dame de Sotchi" a récemment sorti les griffes contre le ministre Sidi Touré Tiémoko à l'occasion de la fête du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Nathalie Yamb se moque de Sidi Touré

Tout est parti d'une publication de Sidi Touré Tiémoko sur son compte Twitter à travers laquelle il souhaitait une excellente fête de l'indépendance à tous les Ivoiriens. Mais le hic, c'est que le visuel publié par le ministre de la Communication et des Medias comportait des erreurs qui n'ont pas échappé aux internautes. Des couleurs du drapeau de la Côte d'Ivoire, notamment le vert et l'orange, ont été inversées. Ce qui ramène au drapeau de l'Irlande. En outre, le texte accompagnant le visuel contient une faute qui a suscité de nombreux commentaires sur la toile.

Nathalie Yamb a vite fait de lancer des piques au porte-parole du gouvernement. "Quand je vous dis que @SidiTToure est un cancre. Voilà un ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, qui confond le drapeau de l’Irlande avec celui de la CIV. À côté de ça, la faute d’orthographe n’est presque pas grave... Il a corrigé, mais Internet n’oublie rien", a publié la conseillère du fondateur de Liberté et démocratie pour la République (LIDER).

L'écrivain ivoirien Armand Gauz a aussi tourné le ministre Sidi en dérision. "Drapeau à l'envers, conjugaison calamiteuse et personne pour corriger ça dans la longue chaine qui conduit à publier cette affiche... Cela s'appelle un "crime en réunion" et la loi est toujours plus sévère contre", s'est exprimé l'homme de lettres.

Tout comme Nathalie Yamb, plusieurs internautes ont également laissé apparaitre leur indignation devant cette erreur qu'ils n'arrivent pas à digérer.