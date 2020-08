3è mandat de Ouattara: Ahipeaud Martial appelé au secours, la raison

A leur demande, le Président de l'UNA-FESCI, le Docteur Ahipeaud Martial a reçu le samedi 15 août 2020, des leaders de groupements politiques ivoiriens.

Rencontre décisive Ahipeaud Martial (UNA-FESCI)-Leaders de groupements politiques

Cette rencontre qui s'inscrit dans le contexte de remous sociopolitiques qui secouent la Cote d'Ivoire a été l'occasion pour les visiteurs de solliciter l'implication de l'UNA-FESCI pour la pacification des joutes électorales à venir. Ils ont joint l'acte à la parole en lançant un appel au Président Ahipeaud Martial pour être le porte flambeau de la recherche des solutions.

Prenant la parole, le Président de l'UNA-FESCI s'est réjouit de cette démarche, qu'il qualifie de sage. Il déclare avoir pris acte de la volonté de la délégation. Il a promis de transmettre sous peu, le message aux instances décisionnaires de l'UNA-FESCI pour les mesures qui s'imposent.

Cependant le Président Ahipeaud leur a précisé que l'UNA-FESCI considère le troisième mandat comme anticonstitutionnel et strictement politique. La recherche de solutions doit être tout aussi politique. C'est en ce sens que L'UNA-FESCI a proposé une élection qui inclut les trois grands leaders et son arbitrage pour une élection transparente.

Appel au Camarade AHIPEAUD Martial Joseph

Camarade,

Au moment où nous écrivons cet appel à notre Général de Génération, le peuple ivoirien est mobilisé contre la tentative de briguer un troisième mandat du Président Alassane Dramane Ouattara. Nous venons te demander de te mettre à la disposition de cette lutte pour qu'ensemble, nous puissions remporter la victoire.

Nous sommes unis, leaders de mouvements de jeunesse et candidats indépendants à la présidentielle d'octobre 2020, pour dire NON à ce projet de 3ème mandat.

En effet, nous avons pris le temps d'analyser tous les aspects de la situation de notre pays, la Côte d’Ivoire, et notre conclusion est celle-ci : le peuple ivoirien a besoin d'un leadership politique qui le conduise, dans ce tumulte annoncé, vers une sortie de crise qui lui permette de réconcilier ses principes fondateurs de Terre de l'espérance et de la prospérité commune, de modèle de la liberté et de la démocratie en Afrique.

Avec nous et tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce projet de 3ème mandat, tu as toute ta place. Cher Camarade Général, le 3ème mandat est le symbole final du processus de remise en cause totale des acquis démocratiques. C'est en fait, la négation de 30 années de lutte pour la démocratie et les libertés.

Nous ne pouvons, en tant que, ceux qui ont participé à la lutte pour la conquête des libertés, accepter cette option. Avec l'ensemble du peuple ivoirien, nous nous dresserons contre cette imposture. Il est certes vrai que tous, avions péché pour en arriver à cette situation. Mais l'heure n'est pas à des débats sur les causes mais sur la ferme résolution de tous de ne pas faire aboutir ce projet pour deux raisons.

Aucune "force majeure" ne justifie le fait d'infantiliser les ivoiriens comme n'étant pas capable d'avoir d'autres valeurs que Le Président actuel. Autant il regorge au sein de son parti des cadres capable d'assumer la continuité, autant, Camarade AHIPEAUD et bien d'autres Frères et Sœurs, pouvez le faire. Et deuxièmement, ouvrir cette porte du troisième mandat ne nous met aucunement à l'abri d'autres dérives.

Il faut tout simplement mettre un terme à cette habitude des dirigeants de nos pays de violer les textes fondamentaux qui régissent nos pays. Les défis de nos pays sont trop pour que nous perdions le temps à gérer les inconséquences de nos ainés. Nous devons nous battre pour faire de notre pays un modèle de l’espérance et de la Renaissance Africaine.

Cher Général, nous te demandons de te mettre à la disposition de cette lutte pour qu'avec tous les autres Frères et Sœurs, nous puissions transformer nos rêves de démocratie véritable, de développement économique et social, une bonne fois pour toute, en réalité.

Car lorsqu'on rêve avec des milliers, voir des millions de compatriotes, on a l’espérance d'en faire une réalité quand on se met à y travailler. Cher AHIPEAUD Martial Joseph, notre appel n'est donc pas que déclaratif parce que chaque jour nous travaillions à la réalisation des rêves de notre jeunesse.

Hier, tu as su nous démontrer que « c’est l’homme qui honore le titre et non le titre qui honore l’homme ». Dans l'attente d'une réponse favorable, Camarade AHIPEAUD Martial, nous te prions de recevoir nos salutations militantes avec la conviction que nous ferons, au soir du 31 octobre 2020, une belle surprise au monde parce que nous gagnerons cette bataille pour refaire de notre pays, cette terre de l'hospitalité et de l'espérance.

Pour les Groupements Politiques

KOUAME KOUADIO : Candidat déclaré à l’élection présidentielle 2020, Président de Alliance Ivoirienne pour la Renaissance (A.I.R.).

N’GUESSAN Olivier : Président de Afrique Ecologie les Verts (A.E.V.).

ABIYOU OKOU Séraphin : Membre de Afrique Ecologie les Verts

KAHET Patricia Dominique : Membre de Afrique Ecologie les Verts

MAGONE Mackenzy : Membre de Afrique Ecologie les Verts KOFFI Adjoua Amelie : Membre de Afrique Ecologie les Vert