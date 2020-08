La gifle d'Innocent Yao à Adjoumani après ses attaques contre Bédié

Innocent Yao, président de la jeunesse rurale du PDCI-RDA, s’est insurgé contre les propos du ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), visant Henri Konan Bédié.

Répondant à Adjoumani, Innocent Yao revèle : "Le RHDP a convoyé des microbes pour s'attaquer aux manifestants"

Invité, dimanche 16 août 2020, sur le plateau télé de la Nouvelle chaîne de Côte d’Ivoire (NCI 360), le porte-parole du RHDP a tenu Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA, pour responsable des troubles survenus ces derniers jours sur l’ensemble du territoire ivoirien. Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani juge en effet inconcevable que des personnes qui disent vouloir manifester contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara, s’en prennent à des édifices publics, barrent des voies et se livrent à des actes de vandalisme.

Pour Adjoumani, les mouvements de protestation qui ont eu lieu de façon éclatée jeudi 13 août dernier et qui ont enregistré des morts d'hommes et des blessés, n'étaient qu' « une tentative d’insurrection » qui a échoué. Mais, pour Innocent Yao, président de la jeunesse rurale du PDCI-RDA, «Adjoumani est une grande déception ».

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, ce jeune cadre du PDCI-RDA juge en effet inconcevable que le ministre transfuge du PDCI-RDA s’en prenne autant à Henri Konan Bédié. « Il est venu pour s’attaquer spécialement au président Bédié. Ce que nous avons à dire, c’est que M. Adjoumani aura désormais son répondant », a-t-il fait savoir.

«Aujourd’hui, nous avons compris la volonté de M. Adjoumani de créer les conditions de troubles et de désespoir en endeuillant des familles à travers le convoyage de microbes pour s’attaquer aux militants de l’opposition qui marchent pacifiquement », a indiqué Innocent Yao. Avant de poursuivre : « Les Ivoiriens sont fatigués des méthodes de violence du RHDP. Aujourd’hui, par la voix de son porte-parole, nous avons compris que tous ceux qui sont venus agresser les militants de l’opposition et de la société civile qui marchaient, étaient soutenus et entretenus par le RHDP ».

Les évènements du jeudi 13 août dernier, faut-il le notifier, ont fait 05 morts et 104 blessés. Plusieurs témoignages ont fait état de l’agression à l’arme blanche de certains manifestants par des individus non encore identifiés.