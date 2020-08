Covid-19: Taux de guérisons record à Abidjan, 1 021 guéris en 6 jours

A l’occasion du point presse hebdomadaire du gouvernement sur la Covid-19, le lundi 17 août 2020 à Abidjan, le conseiller du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Edith Clarisse Kouassy, a annoncé que 1 021 personnes ont été déclarées guéries du Coronavirus sur la période du 10 au 16 août 2020.

Covid-19 : 1 021 nouvelles guérisons enregistrées sur la période du 10 au 16 août 2020

« Nous enregistrons sur la période du 10 au 16 août 2020, 1 021 nouvelles guérisons. Elles portent le nombre total de personnes déclarées guéries à 13 947, soit 82,07% des cas de Covid-19 enregistrés depuis lors », a déclaré Dr Edith Clarisse Kouassy. Selon elle, la Côte d’Ivoire a enregistré, sur la même période, 253 nouveaux cas de Covid-19 sur 4 526 prélèvements analysés, soit 5,58% de l’échantillon et un taux de positivité de 6,87%.

Dr Edith Clarisse Kouassy a relevé une baisse significative du taux de positivité, une augmentation appréciable du nombre total de personnes déclarées guéries et une diminution du nombre cas actifs. Ces résultats, a-t-elle souligné, sont le reflet de la qualité de la prise en charge par les professionnels de la santé. Le conseiller du ministre de la Santé a, toutefois, mis les populations en garde contre le risque de résurgence ou de développement de nouveaux foyers. Notamment dans les régions des Grands-Ponts, la Nawa, le Poro, le Bélier, le Goh, le Guémon, la Marahoué, l’Indénié-Djuablin et l’Agnéby-Tiassa. Elle a, de ce fait, exhorté les populations à observer les gestes barrières.

De son côté, le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal, Charlemagne Bleu, a annoncé que 47 personnes, de diverses nationalités, ont été refoulées aux frontières de Ouangolo et de Niablé. « Le commissariat mixte de Ouangolo a procédé au refoulement de 40 individus de diverses nationalités. Celui de Niablé, a quant à lui, refoulé 7 individus également de diverses nationalité dans le cadre de la lutte contre la maladie à Coronavirus», a déclaré Charlemagne Bleu.

Ces interventions des forces de défense et de sécurité font suite à la fermeture des frontières décidée par le Conseil national de sécurité (CNS). Il a, par ailleurs, indiqué que malgré les progrès observés dans la lutte contre la pandémie, les forces de sécurité restent toujours vigilantes et poursuivent les opérations de contrôle dans les lieux publics. Le commissaire Charlemagne Bleu a ajouté que 136 maquis, 593 bars, et 49 hôtels ont été contrôlés, soit un total de 821 établissements visités sur la période du 10 au 16 août 2020.

Avec le CICG.