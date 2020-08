2020 : Candidat, Guillaume Soro veut battre Ouattara dans les urnes

Guillaume Soro est décidé à affronter son ex mentor Alassane Ouattara dans les urnes. Et pourtant, le nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale a été retiré de la liste électorale à la suite de sa condamnation par la justice ivoirienne.

Alassane Ouattara vs Guillaume Soro, la bataille entre le "père" et le "fils" aura lieu

Alassane Ouattara sera investi candidat à l'élection présidentielle de 2020 par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Des milliers de militants et sympathisants du parti présidentiel ont donc pris d'assaut le stade Felix Houphouët-Boigny, ce samedi 22 août, pour prendre part à cette investiture du président ivoirien, qui brigue « un 3e mandat » pour l'opposition, et le « 1er mandat de la 3e République » pour ses partisans.

C'est bien ce moment que choisit Guillaume Soro pour jeter un gros pavé dans la mare du parti au pouvoir en annonçant qu'il sera bel et bien dans la course au fauteuil présidentiel qui se tient dans un peu plus de deux mois. Le Président de Générations et peuples solidaires (GPS) a d'ailleurs tweeté à cet effet : « Je persiste et je signe! Je suis candidat à l’élection présidentielle dans mon pays. »

Notons que Soro Kigbafori Guillaume a été condamné fin avril dernier à 20 ans d'emprisonnement dans une affaire de recel de détournement de deniers publics. Cette condamnation a été assortie d'une privation de ses droits civiques et politiques pour une durée de 5 années. D'où le retrait de son nom sur la liste électorale.

N'empêche que Soro, en exil à Paris depuis son retour manqué à Abidjan le 23 décembre 2019, reste convaincu qu'il prendra part au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Quitte à affronter son ancien mentor, Alassane Ouattara.

Loin d'être un simple figurant, le député de Ferkessédougou a une certitude. « Je la (élection) gagnerai grâce au peuple ivoirien dans la grâce de Dieu. Personne n’échappera à son destin. Wait and see », a-t-il lancé à ses anciens compagnons de la majorité présidentielle.