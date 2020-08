Guillaume Soro menace encore : "Jamais je ne négocierai..."

Guillaume Soro a encore brisé le silence. Depuis son exil au pays d'Emmanuel Macron, le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) ne cesse de multiplier les menaces contre Alassane Ouattara. Seulement un jour après avoir assuré que le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) ne sera pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, l'ex-chef rebelle annonce qu'il n'est pas prêt à négocier sa citoyenneté.

Guillaume Soro bande de nouveau les muscles contre Ouattara

Cela fait près d'une année que Guillaume Soro s'est exilé en France. L'ancien patron de l'Assemblée nationale ivoirienne n'a pu regagner la Côte d'Ivoire comme souhaité. Le 23 décembre 2019, l'avion qui transportait le député de Ferké en provenance de Paris a été dérouté au Ghana voisin. Et pour cause, le patron des soroistes était dans le collimateur du pouvoir du RHDP. En effet, il était reproché à l'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) d'avoir tenté de déstabiliser le pays. Très rapidement, un mandat d'arrêt international est lancé contre le chef de file de GPS. Dans la foulée, des proches de Guillaume Soro sont arrêtés au siège de Générations et peuples solidaires. Alain Lobognon, Koné Tehfour, Soro Kanigui et d'autres cadres de GPS croupissent encore en prison.

En exil en France, Guillaume Soro a été condamné à 20 ans de prison ferme pour recel de deniers publics détournés et blanchiment de capitaux. Il est également privé de ses droits civiques pour une période de cinq ans et devra payer une amende de 4,5 milliards de francs CFA. Pourtant, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre, le "leader générationnel" soutient que sa condamnation est un "non-évènement". Alassane Ouattara a décidé de briguer un 3e mandat. Le président ivoirien a d'ailleurs déposé son dossier de candidature lundi 24 août 2020. Dans une publication sur son compte Twitter, Guillaume Soro a promis que l'actuel chef de l'État ne sera pas le prochain président de la République.

Au lendemain de cette sortie, Guillaume Soro récidive et met en garde. "Chers tous, rassurez-vous ! Jamais je ne négocierai ma CITOYENNETÉ ivoirienne", a-t-il lâché sur les réseaux sociaux avant de préciser que "le combat continue". Le député ivoirien ajoute que "la haine et la rage" d'Alassane Ouattara vis-à-vis des Ivoiriens ne peuvent l'ébranler.