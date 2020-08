Football : Messi à Manchester City, ça devient sérieux !

Joueur du FC Barcelone depuis 20 ans, Léo Messi est plus que jamais proche d’un départ du club catalan. A 33 ans et au sortir d’une saison sans pour son club, le sextuple Ballon d’Or envisage de démarrer une nouvelle aventure et ce pourrait bien être en Premier League.

Le père de Léo Messi à Manchester ?

C’est le feuilleton football du moment et on en parle sur toute la planète. Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? En début de semaine, la star argentine a annoncé sa volonté de quitter son club de toujours, le FC Barcelone. Après 20 ans de présence en Catalogne, Messi, 33 ans, a décidé de tourner la page et l’a fait savoir à la direction du club.

A ce stade, Manchester City tiendrait la corde pour recruter le sextuple Ballon d’Or. Le club anglais possède deux arguments de taille. Sa puissance financière à même de satisfaire Messi et surtout la présence sur son banc de Pep Guardiola, ancien entraineur du Barça avec qui le capitaine de l’équipe d’Argentine a régné sur la planète football dans les années 2000.

Plusieurs médias annoncent ainsi que le père du joueur né à Rosario s’est rendu hier à Manchester afin d’entamer les négociations concernant un transfert.

Messi déclenche une guerre entre supporters et dirigeants

Manchester City de son côté a déjà préparé une offre pour le recrutement de Lionel Messi. Le joueur espère activer sa clause lui permettant de partir libre mais difficile pour le Fc Barcelone, perdant sur toute la ligne dans cette affaire.

Ainsi, Maxifoot avance que le club anglais entend mettre sur la table 100 millions d’Euros soit plus de 65 milliards de Francs CFA auxquels les défenseurs Garcia et Angelino suivis par Barcelone, seraient ajoutés.

En Catalogne, l’affaire continue de déchainer les passions. Mercredi, des supporters ont organisé une manifestation pour demander le départ de Josep Maria Bartomeu, président du club et accusé par les supporters d’être responsable de la décision du numéro 10.