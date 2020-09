Réplique à Kutwa, voici comment Adjoumani a accédé à la Cathédrale

Kobenan Kouassi Adjoumani était face à la presse, le 2 septembre 2020, depuis la Cathédrale d'Abidjan, pour apporter sa réplique à la sortie de Monseigneur Jean-Pierre Kutwa sur la candidature d'Alassane Ouattara. Le porte-parole du RHDP n'était cependant pas attendu dans ce lieu de culte.

Affaire Adjoumani, la salle de la cathédrale était réservée aux femmes fonctionnaires du Zanzan

Les ministres RHDP, Kobenan Kouassi Adjoumani et Félix Miézan Anoblé étaient à la Cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau pour apporter la réplique aux propos de Jean-Pierre Cardinal Kutwa. « Concernant votre affirmation selon laquelle « la candidature du président Alassane Ouattara n’est pas nécessaire, à votre humble avis », nous voudrions vous rappeler que de l’humble avis de très nombreux Ivoiriens de toutes origines et de toutes confessions, cette candidature est celle qui est la plus à même de garantir la paix, la stabilité, le progrès économique et social, et conséquemment, l'achèvement du processus de réconciliation de la Nation", avait lancé le ministre de l'Agriculture et du Développement rural.

Au-delà du message du porte-parole du parti au pouvoir, c'est bien le lieu qu'il s'est choisi pour répondre à ce haut responsable du clergé ivoirien, qui est sujet à caution. Les femmes fonctionnaires du Zanzan avaient en effet loué une salle au sein de la Cathédrale pour une réunion devant rassembler 50 personnes. Mais contre toute attente, au lieu et à l'heure indiqués, c'est bien le Président du Conseil régional du Zanzan qui prend possession des lieux et tient sa conférence de presse.

« M. Adjoumani par l’intermédiaire d’un de ses collaborateurs a fait louer une salle au sein de la cathédrale. Motif : une réunion de femmes fonctionnaires du Zanzan. Mais, ce dernier n’explique pas clairement le motif exact de la réunion ni ne précise le bénéficiaire. Toutefois, la salle fut louée à 75 000 FCFA », a déploré une source proche de l’Église catholique.