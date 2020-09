Fraude au BTS 2020: Une candidate prise en train de recopier le corrigé

Les responsables du centre d’examen Henri Poincaré dans la commune de Cocody 2 Plateaux ont surpris une candidate au Bts 2020, ce mardi 08 septembre 2020 aux environs de 11H, en train de tricher à l'aide de son téléphone portable. Un androïd à partir duquel Mlle AA a reçu le corrigé de l’épreuve de 5 heures intitulée "Étude de cas" de la filière Assistanat de Direction.

Une candidate prise en flagrant délit de tricherie au BTS 2020

En effet, M. K. Manzan, chef du secrétariat, a surpris dans les mains de Mlle AA, un téléphone comportant des corrigés de sujets. Préoccupée à recopier le corrigé reçu via l'application WhatsApp, elle n'a pas vu venir M. Manzan qui faisait sa ronde. Prise sur le fait, Mlle AA a reconnu avoir été aidée par M. Kouadio B, informaticien et surveillant dans ledit centre. Selon les aveux écrits de Mlle AA, ce dernier l’aurait aidé à rentrer au sein du centre avec son téléphone et à éviter le détecteur de métal qui avait dissuadé les étudiants à garder leurs téléphones durant l'examen.

Interrogé, M. Kouadio B a dit avoir agi en contrepartie d'une somme de dix mille francs (10 000 FCFA) et serait, selon ses propos, à sa première tentative. Selon l’arrêté du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, portant conditions de déroulement des épreuves et sanctions des fraudes aux examens et concours, en cas de flagrant délit de fraude pendant les épreuves du BTS, les sanctions peuvent aller jusqu'à l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement dispensant des formations post-baccalauréat, pour une durée maximum de 5 ans.

Quant à M. Kouadio B, déjà sous les verrous, il court le risque d'être traduit devant le tribunal. La session 2020 du BTS, il faut le rappeler, est placée sous le signe de la lutte contre la fraude avec pour objectif #zero BTS WhatsApp. Des dispositifs sont mis en place afin de détecter dans les salles de composition les téléphones portables. Aussi, les détecteurs de métaux depuis le début des épreuves écritesn, lundi 07 septembre 2020, ont-ils été mis à la disposition des responsables de centres.