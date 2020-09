Soro Guillaume s'invite à la visite d'Etat de Ouattara dans le Moronou

Alassane Ouattara est en visite d'État dans la région du Moronou pour quatre jours. En dépit de son éloignement de la Côte d'Ivoire, Soro Guillaume appelle les populations locales à prendre les promesses du chef de l'État avec des pincettes.

Soro Guillaume, en trouble-fête à la visite d'Alassane Ouattara dans le Moronou ?

9 au 12 septembre 2020, Alassane Ouattara effectue une visite d'Etat, la 30e depuis son accession à la Magistrature suprême, dans la région du Moronou. Le Mercredi, le chef de l'État a entamé cette visite par un Conseil des ministres, tenu à la Préfecture de Bongouanou. Cette visite se poursuit avec des meetings à Arrah (jeudi), à M'Batto (vendredi), avec l'apothéose qui se fera dans un grand meeting de clôture à Bongouanou, chef-lieu de région.

Les Morofouê, populations de cette région du Centre-Est ivoirien, sont massivement sortis pour réserver un accueil triomphal au Président de la République. Cadres, élus, chefs traditionnels, populations et autres visiteurs venus des quatre coins du pays ont donc fait le déplacement pour ne pas se laisser conter cette visite tant attendue par cette région. D'autant plus que les attentes des populations en matière de développement sont très énormes. Des routes profilées, la mise sous tension de certaines localités, la construction d'écoles, de centres de santé, l'adduction en eau potable, ainsi que la réalisation de nombreuses infrastructures socioéconomique de base... voici autant de projets que souhaitent voir les populations locales se réaliser dans leur région.

Dès son arrivée, Alassane Ouattara a d'ores et déjà annoncé de grands projets à mettre en oeuvre dans les mois à venir dans cette région, dont est issue l'opposant et candidat à l'élection présidentielle, par ailleurs Président du Conseil régional, Pascal Affi N'Guessan. La région a déjà fière allure avec les premières réhabilitations effectuées afin de recevoir le président de la Rpublique dans de bonnes conditions.

La mise en garde de Soro Guillaume aux populations du Moronou

Cependant, à moins de deux mois du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, auquel le Président Ouattara est candidat, son ancien Premier ministre Soro Guillaume s'est élevé pour appeler les populations à ne pas se laisser berner par de « prétendues visites d'État », car pour lui, il ne s'agit que d'une précampagne du candidat du RHDP. Poursuivant, le Président de Générations et peuples solidaires (GPS) précise que « dès lors qu’il a été investi candidat, il ne peut plus être considéré comme neutre ni au-dessus de la mêlée ! Les populations doivent le boycotter, lui et le 3e mandat ».

Poursuivant sur cette lancée, Soro Kigbafori Guillaume a à nouveau jeté un autre pavé dans la mare de la visite d'État du président ivoirien en appelant les populations à plus de vigilance face à leur illustre visiteur. "En Côte d’Ivoire, chacun a déjà eu sa dose de promesses et d’engagements de @AOuattara_PRCI (Alassane Ouattara)!, a à nouveau tweeté l'ancien chef rebelle, avant d'ajouter : « On sait désormais ce que vaut sa parole donnée! Bonne chance aux nouveaux gaous, ils seront bien enfumés! »

Le ton de la prochaine campagne électorale est donc lancé. Alassane Ouattara tentera de mettre en avant son bilan de ses dix années de gestion, et ses opposants tenteront de les battre en brèche, tel que ne cesse de faire l'ancien filleul du chef de l'Exécutif ivoirien.