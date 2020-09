Présidentielle : Mamadou Koulibaly éliminé, Nathalie Yamb « jubile »

La liste des candidats à l'élection présidentielle de 2020 a été publiée, le lundi 14 septembre. Mamadou Koulibaly n'est certes pas retenu, mais Nathalie Yamb, sa Conseillère exécutive, estime d'ores et déjà que c'est une victoire de son candidat.

Nathalie Yamb : « Il y a des éliminations qui ont un goût de victoire »

Le Conseil constitutionnel a rendu son arrêt portant validation des candidatures à l'élection présidentielle de 2020. Sur les 44 dossiers transmis par la Commission électorale indépendante (CEI), seulement quatre ont été retenus. Il s'agit d'Alassane Ouattara, d'Henri Konan Bédié, de Pascal Affi N'Guessan et de Kouadio Konan Bertin. Mamadou Koulibaly à qui il avait été notifié l'annulation de 8586 parrainages, n'a finalement pas été retenu, en dépit des signatures citoyennes qu'il a pu produire ultérieurement pour remplacer celles éliminées.

Cette élimination de la quarantaine de candidatures, dont celle de Liberté et démocratie pour la République (LIDER), est cependant perçue par Nathalie Yamb comme une victoire. Dans un tweet posté ce mardi, la Dame de Sotchi indique : « Il y a des éliminations qui ont un goût de victoire. Ils ont commencé par nous ignorer. Puis ils ont essayé de nous ridiculiser. Cette fois, ils ont pris peur et ont préféré nous éliminer. Demain, nous gagnerons. Plus déterminée que jamais à continuer la lutte pour la souveraineté. »

À noter que la Conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly a été expulsée de la Côte d'Ivoire, le 2 décembre 2019, pour « activités incompatibles avec les intérêts du pays ». Retranchée en Suisse, elle espérait rentrer à Abidjan à « l'investiture à la Présidence de la République de son candidat », car étant certaine de sa victoire. Mais avec le rejet de la candidature de l'ancien Président de l'Assemblée nationale, les choses semblent quelque peu se compliquer. Mais la Suisso-Camerounaise ne désespère pour autant pas, annonçant que la lutte pour la souveraineté demeure sa ligne de conduite.