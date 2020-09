Un avocat à Ouattara: "Appelez Gbagbo, Soro, Mabri… et parlez-vous"

L’élection présidentielle du 31 octobre 2020 suscite beaucoup d’inquiétudes dans le coeur des Ivoiriens. Malgré les assurances du président Alassane Ouattara, rien ne semble rassurer bon nombre d’Ivoiriens qui appellent au dialogue l’ensemble des acteurs politiques.

Me Andy Lionel BIAOU au président Ouattara: « Appelez vos frères concernés par ces rejets de candidature et parlez-vous»

Le lundi 14 septembre 2020, le Conseil constitutionnel a livré la liste définitive des candidatures à la présidentielle du 31 octobre prochain. Sur 44 dossiers de candidatures déposées, seulement quatre (04) ont été déclarées aptes. Il s’agit des candidatures du chef de l’Etat sortant, Alassane Ouattara (candidat du RHDP), d’Henri Konan Bédié (candidat du PDCI), de Pascal Affi N’guessan (candidat du FPI), et de Kouadio Konan Bertin dit KKB (candidat indépendant).

Parmi les 40 autres candidatures rejetées, se trouvent celles d’acteurs politiques, non des moindres, à savoir l’ancien président Laurent Gbagbo, Guillaume Soro (ancien chef rebelle), Albert Mabri Toikeusse (Président de l’UDPCI), Marcel Amon-Tanoh, Gnamien Konan, Mamadou Koulibaly et autres.

Une situation qui a ravivé davantage la tension qui existe depuis l’annonce, le 06 août dernier, du président Ouattara de rempiler pour un troisième mandat présidentiel à la suite du décès subit, dans le mois de juillet, d’Amadou Gon Coulibaly, son ancien Premier ministre et ex candidat désigné du parti RHDP. Pour Guillaume Soro qui a animé une conférence de presse, jeudi 17 septembre à Paris où il est exilé depuis son retour manqué à Abidjan en décembre 2019, soit tous les acteurs politiques sont remis dans la course à la présidence de la République, soit il n’y aura pas d’élection le 31 octobre.

«Ma candidature est ferme, irréductible et irrévocable (mais) il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire le 31 octobre prochain tant qu'Alassane Ouattara sera candidat » car « c'est clair : Ouattara a fait ses deux mandats, il ne peut en faire un troisième », a-t-il martelé. Avant d'appeler un peu plus loin, à ‘’une unité d’action de l’opposition pour stopper Alassane Ouattara dans sa folle aventure par tous les moyens légaux et légitimes’’.

Face à cette atmosphère délétère, Me Andy Lionel BIAOU, Avocat au Barreau de Côte d'Ivoire, s’est particulièrement adressé au président Alassane Ouattara à qui il demande de faire ‘’le geste qui sauve’’. « Dans un élan de cohésion nationale et de paix, faites un geste à l'endroit des opposants écartés aux termes de la décision du Conseil Constitutionnel. Vous en avez le pouvoir et les moyens. Faites usages des pouvoirs exceptionnels que vous confère la Constitution et faites le geste qui sauve. Faites le geste qui sauve et vous aurez sauvé la vie de milliers d'ivoiriens. Vous aurez préservé votre pays que vous aimez tant d'une énième crise », a-t-il imploré.

Soucieux de ne pas laisser les Ivoiriens s’entretuer et de ne pas assister, passif, à la destruction des infrastructures réalisées par le chef de l’Etat au cours de ses deux mandats, Me Andy Lionel BIAOU a exhorté Alassane Ouattara à reprendre langue avec ses adversaires politiques.

« Je vous sais plein d'amour pour votre Patrie et pour vos compatriotes (…) Je sais que vous ne voulez pas voir détruit ce que vous avez mis tant d'ardeur à bâtir (…) Je sais que vous ne voulez pas voir couler le sang de vos enfants innocents (…) Appelez vos frères concernés par ces rejets de candidature et parlez vous afin de trouver la meilleure formule pour l'organisation de ces élections, inclusives et ouvertes à tous, afin de permettre au peuple de librement exprimer son choix. Faites le geste qui sauve », a-t-il insisté.