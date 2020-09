L'humour ivoirien est sur des nuages ces dernières années. Sacré meilleur comédien africain, Michel Gohou a tenu à présenter son trophée à Raymonde Goudou Koffi, ministre ivoirienne de la Culture et la Francophonie.

Gohou Michel, des profondeurs de la vie au toit de l'Afrique

Gohou Michel a connu une enfance très difficile du fait de son handicap. Issue de famille modeste, la vie lui a joué de véritables tours à ce natif de Gagnoa, qui finira par se trouver son chemin. Après avoir exercé de nombreux petits métiers pour compenser sa déscolarisation, c'est finalement le théâtre qui ouvrira les bras à « Dougrou » qui finira par s'imposer dans le milieu.

Le 1er Vice-président du Parlement du Rire de la très très démocratique République du Gondwana a en effet mis la Côte d'Ivoire et l'Afique à ses pieds, en 30 ans de carrière sur les planches. C'est à juste titre que les Prix africains de développement (Padev) viennent de lui attribuer la reconnaissance du meilleur humoriste africain de l'année. « Voilà ça oh. Grâce à votre soutien et surtout vos bénédictions. C'est Dieu qui est fort. Merci à tous », avait-il lancé sur sa page Facebook.

Reconnaissant du soutien des autorités ivoiriennes dans l'éclosion de son art, le compagnon de Michel Bohiri dans la série Ma Famille, en compagnie d'autres artistes ivoiriens, a tenu à présenter son trophée à la ministre ivoirienne de la Culture et la Francophonie, Dr Raymonde Goudou Koffi.

« J'ai reçu en audience ce jour 16/09/2020 les artistes Gohou Michel, Bomou Mamadou, Clémentine Papouet et "Ramatoulaye" qui sont venus m'informer, les deux premiers, de leur départ au Rwanda pour y recevoir un prix, et les deux derniers, pour me présenter leurs trophées », a tweeté la ministre. D'autres Ivoiriens ont également salué le talent de Gohou par ce tweet : « Félicitations à la légende nationale Michel Gohou qui a remporté le prix du meilleur humoriste africain 2020. »